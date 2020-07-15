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ASIRLIK ÇINAR HAYATINI KAYBETTİ

Akyazı Taşburun mahallesinde yaşamakta olan Ali Kılıçoğlu
Bu haber 2020-07-15 00:21:51 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Taşburun mahallesinde yaşamakta olan Ali Kılıçoğlu 100 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybeden asırlık çınar Ali Kılıçoğlu, Taşburun Mahallesinde düzenlenen dini tören sonrasında kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

Vefatı ile çocuklarını, torunlarını, sevenlerini ve komşularını üzen, gazete okumayı, günlük olayları okuduğu gazetelerden yakından takip eden ve okuduğu gazetelerin bulmacalarını çözmeyi çok seven Ali Kılıçoğlu, 3’ü erkek 7 evlat babasıydı.

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