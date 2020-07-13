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15 TEMMUZ MİLLİ İRADE DERNEĞİ BAŞKANINDAN BASIN AÇIKLAMASI

15 TEMMUZ MİLLİ İRADE DERNEĞİ BAŞKANINDAN BASIN AÇIKLAMASI

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15 TEMMUZ MİLLİ İRADE DERNEĞİ BAŞKANINDAN BASIN AÇIKLAMASI

15 Temmuz Milli irade derneği Akyazı şube başkanı Ali Gezer 15 Temmuz’da Türkiye yeni bir
Bu haber 2020-07-13 19:05:46 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

 

15 Temmuz Milli irade derneği Akyazı şube başkanı Ali Gezer 15 Temmuz’da Türkiye yeni bir döneme girmiştir. 15 Temmuz Demokrasi zaferinin 4 yılı kutlu olsun dedi

15 Temmuz Milli İrade Derneği Akyazı şube başkanı Ali Gezer yaptığı açıklamada Aziz Milletimiz tarih sahnesine çıktığı günden beri hiçbir zaman boyunduruk altına girmemiş, hürriyeti söz konusu olduğunda tüm varlığıyla iradesine sahip çıkmış büyük bir millettir. Tarihimiz bunun şanlı örnekleriyle doludur dedi.

Gezer Türkiye’yi parçalayacaklarını, Devleti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz gecesi harekete geçen hainler ertesi gün akşam olmadan Milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır. Bu darbe girişimi Milletimize, Meclisimize, Demokrasimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı yapılmıştır ifadesini kullandı.

15 Temmuz Killi İrade Derneği Akyazı şube başkanı Ali Gezer Bu silahlı darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasıyla, Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir. Bu güzel ülke artık 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür.15 Temmuz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.15 Temmuz Demokrasi zaferimiz kutlu olsun dedi.

Ali Gezer tüm Akyazılı Demokrasi aşığı vatandaşlarımızı 15 Temmuz Akşamı Gazi Süleyman Paşa Camii önünde bekliyoruz dedi.
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