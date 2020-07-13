NAİL KAHVECİ’NİN BABA ACISI

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Akyazı İlçesinin tanınmış ailelerinden Kahveci ailesi bir çınarını kaybetmiş
Bu haber 2020-07-13 17:09:44 eklenmiş ve 124 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçesinin tanınmış ailelerinden Kahveci ailesi bir çınarını kaybetmiş olmanın acısı ile sarsıldı.

 Akyazı Hastane Mahallesinde ikamet eden Mustafa ve Hasan Kahveci’nin Abileri, Raif, Seyfi ve Eski AKP İlçe Başkanı, Eski AKBELDE Genel Müdürü Nail Kahveci’nin Babaları Ali Kahveci Vefat etti.

 Merhum Ali Kahveci’nin cenazesi bugün öğleden sonra Süt Fabrikası yanındaki mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

 Merhum Ali Kahveci’ye Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI

 

 
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