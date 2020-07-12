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MOTOSİKLETLERE SIKI DENETİM

MOTOSİKLETLERE SIKI DENETİM

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Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri gece boyu Ada Caddesi ile
Bu haber 2020-07-12 13:29:06 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri gece boyu Ada Caddesi ile İlçe Merkezindeki okak aralarında denetim yaptı ve gürültü kirliliği yapan ile belgeleri eksik olan motosikletleri topladı ve sürücüleri hakkında yasal işlemler yaptı. Topladığı motosikletleri de yediemine teslim etmek üzere çekicilerle götürdü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamada bu tür denetimleri bundan sonra daha sıkı bir şekilde sürdürüleceği belirtildi ve özellikle egzozları çıkarılarak gürültü kirliliği yapan sürücülere göz açtırılmayacağı ve yapanlar hakkında yasal işlem yapılmaya dev am edileceği açıklandı ve tüm motosiklet sahip ve sürücülerinin kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

 

 

 
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