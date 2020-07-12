HASTA AMBULANS HELİKOPTERLE AKYAZI’YA GETİRİLDİ

İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Akyazılı 41 yaşındaki

Bu haber 2020-07-12 13:26:50 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.