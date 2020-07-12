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HASTA AMBULANS HELİKOPTERLE AKYAZI’YA GETİRİLDİ

İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Akyazılı 41 yaşındaki
Bu haber 2020-07-12 13:26:50 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

 

İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Akyazılı 41 yaşındaki Kenan Özçelik, Helikopter Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine böyle nakledildi.

Uzun süredir yakalandığı hastalık nedeniyle Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kenan Özçelik'in tedavisine Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki ağrı merkezinde devam edilmesine karar verildi.Sağlık durumu nedeniyle karayoluyla sevki uygun görülmeyen Kenan Özçelik için ambulans helikopter istendi.

İstanbul'daki hastaneden Ambulans helikopter ilealınan Özçelik Akyazı'ya getirildi. Ambulans helikopter, Akyazı Devlet Hastanesi yanında bulunan Suni Çim Stadına indi. Buradan ambulansa alınan Kenan Özçelik, Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Helikopter Ambulansın sahaya indiğini göre sahada idmanlarını yapan sporcu çocuklar meraklı bakışlarına kayıtsız kalmayan Ambulans Helikopter personeli çocukları helikoptere bindirerek bilgiler verdiler.
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