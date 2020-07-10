REŞADİYE MAHALLESİNE FUTBOL SAHASI

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Futbol takımı ve kulübü olmasına rağmen sahası olmayan Akyazı’nın Reşadiye Mahallesine Muhtar İmdat
Bu haber 2020-07-10 23:32:45 eklenmiş ve 86 kez görüntülenmiştir.

 

Futbol takımı ve kulübü olmasına rağmen sahası olmayan Akyazı’nın Reşadiye Mahallesine Muhtar İmdat Yılmaz’ın girişimleri sonrası sahanın yapımına başlandı. Saha isteğini Belediye Başkanı Bilal Soykan’a ilettiğini belirten Mahalle Muhtarı İmdat Yılmaz, Belediye Başkanımız gençlerimiz bizlerin geleceğidir. Onlar için her şey yapılır diyerek gönderdiği dozerle birlikte saha yapımına başlandığını kısa sürede de tamamlanacağını söyledi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan ile Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına da teşekkür eden Mahalle Muhtarı İmdat Yılmaz, sahanın yapımına başlanması Mahallemiz gençlerini çok sevindirmiş ve mutlu etmiştir. Onlarda bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorlar dedi ve sahanın bir an önce yapılıp gençlerin hizmetine sunulması için de sabırsızlandıklarını söyledi. 

Reşadiye Mahalle Muhtarı İmdat Yılmaz, Mahallesinin gençlerine de teşekkür etti. Yılmaz, futbol sahasının yapılması ile ilgili olarak Mahallemiz gençleri de kendi aralarında para topladıklarını, onlarda bu tesis için imkanlarını ortaya koyduklarını o nedenle teşekkürü hak ettiklerini sözlerine ekledi.

 
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