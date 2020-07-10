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HAYIRSEVER FİKRİ BAYRAK TARAFINDAN YAPTIRILAN ŞADIRVAN HİZMETE GİRDİ

Fikri Bayrak isimli hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan şadırvan düzenlenen sade bir törenle hizmete girdi.
Bu haber 2020-07-10 23:11:35 eklenmiş ve 103 kez görüntülenmiştir.

 

Fikri Bayrak isimli hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan şadırvan düzenlenen sade bir törenle hizmete girdi.  Gazi Süleyman paşa Cami önünde hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan şadırvan için 400 bin lira harcama yapıldı. Akyazı Belediyesi de çevre düzenlemesi ile peyzaj çalışmasını yaptı.

PLAKET VERİLDİ

Şadırvan ve müştemilatını yaptıran hayırsever vatandaş Fikri Bayrak’a Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Gazi Süleyman Paşa Cami Derneği Başkanı Ayhan Yılmaz birer plaket takdiminde bulundular. Belediyenin plaketini İl Müftüsü hayırsevere verdi. İlçe Müftüsü İzzet Şener’de teşekkür belgesi vererek hayırsevere teşekkür ettiler. Cami Derneği yönetimi ayrıca şadırvanı yapan ustaya da bir plaket vererek teşekkür etti.

AÇILIŞI İL MÜFTÜSÜ YAPTI

Şadırvan ve müştemilatının açılışı İl Müftüsü Hasan Başiş, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve hayırsever İşadamı Fikri Bayrak, Cami Derneği Başkanı Ayhan Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Dua öncesi konuşan İl Müftüsü  Başiş, hayırsever Fikri Bayrak’a teşekkür etti ve duayı yaptıktan sonra da hayırlı olsun dileği ile şadırvanın açılışı yapıldı.

İRMİK HELVASI İKRAM EDİLDİ

Açılış nedeniyle şadırvanı yaptıran hayırsever Fikri Bayrak tarafından yaptırılan irmik helvası Cuma namazı çıkışında cami cemaati ile törene katılanlara ikram edildi.

 

 
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