ERHAN ATEŞ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Geçtiğimiz hafta Hendek Yukarı Çalıca Mahallesinde bulunan Coşkunlar havai fişek fabrikasında

Bu haber 2020-07-10 23:07:08 eklenmiş ve 108 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz hafta Hendek Yukarı Çalıca Mahallesinde bulunan Coşkunlar havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 7 kişiden biri olan Erhan Ateş (45) Akyazı Bedil Kazancı Mahallesinden toprağa verildi.

Cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak B.Kazancı Mahallesindeki evine getirilen Erhan Ateş, burada helallik alındıktan sonra aile mezarlığına götürüldü ve burada Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Erhan Ateş evli ve iki çocuk babasıydı.

RAMAZAN KOR ÇORUM’A GÖNDERİLDİ

Aynı patlamada hayatını kaybeden aslen Çorum İl’inden olan ve Akyazı’ya bağlı Çıldırlar Mahallesinde ikamet etmekte olan Ramazan Kor’un (42) cenazeside Adli Tıp Kurumundan alınarak Çıldırlar mahallesindeki evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra cenaze toprağa verilmek üzere memleketi olan Çoruma gönderildi. Ramazan Kor evli ve bir çocuk babasıydı.

KİMLER KATILDI

Düzenlenen cenaze törenlerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, AK Parti Milletvekili Ali İhsan Yavuz, bir önceki dönem Sakarya Milletvekili Ali İnci, İl Müftüsü Hasan Başiş, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Partilerin İlçe Başkanları, Daire Müdürleri, vefat edenlerin yakınları ve cemaat katıldı.