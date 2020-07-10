GÖL MANZARALI KAÇAK YAYLA EVLERİ YIKILACAK

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Akyazı Acella yaylasında izinsiz olarak Dernek Yönetimi tarafından yaptırılan betonarme binalar yıkılacak.
Bu haber 2020-07-10 23:00:40 eklenmiş ve 136 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Acella yaylasında izinsiz olarak Dernek Yönetimi tarafından yaptırılan betonarme binalar yıkılacak. Bilindiği gibi bahse konu olan yayladaki o binalarla ilgili şikayetleri dikkate alan Sakarya Valiliği Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Belediyesine talimat vererek gereğinin yapılmasını istemişti.

Bunun üzerine harekete geçen Kaymakamlık ve Belediye, yaylaya giderek yapımı sürmekte olan binaları önce mühürledi ardından da o binaları yaptıranlara para cezası kesti. Bazı vatandaşlar yıkım yapılmayınca bu defa bizim yaptığımız çitleri yıkanlar bu binaları neden yıkmıyor diye serzenişte bulununca konuyla ilgili açıklama Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan geldi.

Soykan, konu Encümene gelir gelmez yıkım kararı alınacak ve karar alındıktan sonra da yıkım işlemi gerçekleştirilecektir. O nedenle duyarlı vatandaşlarımızın endişe etmesine gerek yoktur. En kısa zamanda o binalar yıkılacaktır. Çünkü biz yaylalarımızın beton yığını haline dönüşmesini asla istemiyoruz ve izinde vermeyiz dedi.  

 

 
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