ACILAR HEP AYNI CANIMIZ YANMAYA DEVAM EDİYOR

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Bugün yine patlama yine acılar; daha patlamanın şokunu atamadan; tekrarını yaşıyoruz
Bu haber 2020-07-09 23:48:46 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

Bugün yine patlama yine acılar; daha patlamanın şokunu atamadan; tekrarını yaşıyoruz şu an itibarı ile 3 Şehit ve 9 yaralımız olduğu bilgisi var. Şehitlerimizin Ruhu Şad mekanı Cennet Olsun Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum

Bu elim olay nasıl oldu neden oldu diye bir matematik yaparsak ;

Bu sevkiyat neden yapıldı? Karar ve İzin veren merci?

Niçin yerinde imha edilmesi gerekirken sevk kararı alındı?

Patlayıcı maddelerin yerinde soğutma işlemi tam anlamıyla ve yeterli zaman yapıldı mı?

Sevkiyat sırasında TMGD( tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) nezareti varmıdır?

Sevkiyat için kullanılan Kamyon ADR’li bir araç mıdır ve standartlara uygun mudur?

Taşınan patlayıcı miktarına göre araç kapasitesi uygun mudur?

Sevkiyat için takip edilen güzergah dahil İş sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alındı mı?

Bu patlamanın güzergah üzerinde olması ihtimali göz önüne alınmış mıdır? Nufus yoğunluğu yüksek bir mahalde vuku bulma olasılığı korkunç sonuçlar düşüncesi bile ürkütücüdür.

Taşıt sürücüsünün, taşıdığı tehlikeli sınıfı ve/veya taşıma şekline uygun src5 sertifikasına sahip midir?

Ve araçta hasar görmüş ambalaj ve yük taşıma birimleri mevcut mudur.

 Yukarıdaki soruların herhangi bir tanesi yapılmamış olursa bu patlama kaçınılmazdır.

Yani biz ders almayı bilmiyoruz;

Taşınan aracın yaklaşık 30 km mesafe kaydetmesi doğal olarak aracın esnemesi ve taşınan maddenin kendiliğinden ısınması aynı zamanda havanın sıcak olması statik elektrik üretilmesine sebebiyet verme oranı çok yüksektir. Taşımaya, indirmeye nezaret eden refakatçiler antistatik elbise kulllanmışlarmıdır, ve boşaltma işlemi eğer ki damper kaldırma işlemi ile yapılmış sa veya el yordamı ile boşaltılması durumunda da  sürtünmeden dolayı elektriklenme ile patlama meydana gelmiş olabilir.

Bu Tür sevkiyatın az sayıda personel ile yapılması gerekir.Patlamadan etkilenen insan sayısının fazla olması kabul edilemez

 Salim AYDIN

MMO SAKARYA TEMSİLCİLİK BAŞKANI
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