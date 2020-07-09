ŞİDDETLİ YAĞIŞ AKYAZI’DA DA ETKİLİ OLDU

Önceki gece başlayan ve gündüz de devam eden şiddetli yağış Akyazı’nın özellikle yüksek

Bu haber 2020-07-09 23:47:28 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

Önceki gece başlayan ve gündüz de devam eden şiddetli yağış Akyazı’nın özellikle yüksek kesimlerde bulunan Mahallelerinde etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte oluşan sel o bölgede yaşayanları korkuttu.

Sağanak ve şiddetli yağış İlçe merkezi ile Ova mahallelerde fazla etkili olmadı ama yüksek kesimlerde etkisini hemen gösterdi ve oluşan sel nedeniyle Mahallelerin yollar adeta dereye dönüştü meydana gelen heyelan nedeniyle de bazı Mahalle yolları ulaşıma kapandı ve ekili araziler zarar gördü.

Sağanak yağış ve sonrasında oluşanselden zarar gören Mahalle Muhtarları durumu hiç zaman geçirmeden yetkililere duyurdular ve yetkililerden kendilerine yardım yapılması talebinde bulundular. Bunun üzerine Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sağanak yağıştan olumsuz etkilenen Mahallelerde çalışma başlattı.