KORONA HASTASI HASTANEDEN KAÇTI YAKALANDI

Hastaneden kaçan Korona hastası yaşlı adam kısa sürede yakalandı
Hastanede tedavi gören ve korona teşhisi konulan 78 yaşındaki F.B. hastaneden kaçtı. Kısa sürede bulunan hasta tekrar tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre Akyazı’da Korona virüs nedeniyle izolasyon odasında tedavi gören 78 yaşındaki F.B. isimli hasta hastaneden kaçtı. Olay sonrası ekipler harekete geçti. Kaçan hastanın son olarak Karapürçek'te olduğu bilgisini alan ekipler o bölgeye intikal ederek Hastaneden kaçan şahıs bulunduğu yerden alınarak Akyazı Devlet Hastanesine getirilerek tekrar tedavi altına alındı.