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AKYAZI MİLLİ EĞİTİMİN YENİ OKULLARI HİZMETE HAZIR

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AKYAZI MİLLİ EĞİTİMİN YENİ OKULLARI HİZMETE HAZIR

Akyazı İlçesinde yapımı tamamlanan 16 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 6 derslikli
Bu haber 2020-07-09 11:46:52 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçesinde yapımı tamamlanan 16 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 6 derslikli uygulama anaokulu binaları yüklenici firma tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

 Akyazı ilçesinin ihtiyacı olan meslek lisesi binası ve bünyesindeki okul öncesi bölümü için yapılan uygulama anaokulu binası 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren bölgedeki vatandaşlara hizmet verecek.

 Akyazı MTAL ve anaokulu binasının bulunduğu 24 bin 200 metrekarelik arsa üzerinde iki yıl önce 200 öğrenci kapasiteli pansiyon binası hizmete girmişti. Aynı parsel üzerinde önümüzdeki günlerde 24 derslikli ortaokul binasının yapımına başlanacak. Yeni ortaokul binasının önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor.

 Akyazı Batakköy Mahallesinde okul inşaatları için ayrılan parsel üzerinde yapılan öğrenci pansiyonu, meslek lisesi, anaokulu ve önümüzdeki yıl hizmete girmesi beklenen ortaokul binasıyla birlikte bölge büyük bir eğitim kampüsüne kavuşmuş olacak.

 Pandemi döneminin yoğun çalışmaları arasında ilimizin ihtiyacı olan okul yapımlarına da devam ettiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, yeni eğitim öğretim yılında ilimiz genelinde yapımı tamamlanan 11 projenin öğrencilerin hizmetine gireceğini ifade etti.

 İlimize yeni okul binalarının kazandırılmasının yanında şehirdeki okullarda güçlendirme çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirten Durmuş, 2019 yılı Ocak ayında yürürlüğe girenyeni deprem yönetmeliğine göre revize edilen binalar arasında ilk etapta 9 ilçemizde 19 binanın güçlendirme çalışmasının başladığını bildirdi.

 Güçlendirme yapılacak binaların hasarlı olmadığına özellikle vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, bu çalışmaların deprem yönetmeliğindekibina önem değerine görekullanım ömrü en eski binalardan başlayarak yapıldığını aktardı.

 İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, yeni eğitim öğretim yılında hizmete girecek okulların yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederken, yeni okulların ilimiz eğitimine hayırlı olmasını diledi.
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