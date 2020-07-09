AKYAZI MTAL TEKNOFEST PROJE YARIŞMASINDA FİNALE KALDI

Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 22-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep’te TEKNOFEST 2020 kapsamında

Bu haber 2020-07-09 11:10:35 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 22-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep’te TEKNOFEST 2020 kapsamında düzenlenen yarışma kategorilerinden Tarım Teknolojileri alanında katıldığı proje ile finale kaldı.

Tekno Tarım (Bitki Türüne Göre Otomatik Sulama Sistemi) Projesi ile katıldığı yarışmada yapılan elemede yarışma jürisi tarafından finale kalması kararlaştırıldı.

Tesisat teknolojisi alan şefi Ahmet Türkoğlu, Elektrik Elektronik Atölye Şefi Aykut Demir, Takım Lideri Yusuf Erbay, Fatih Babuşçu, Emin Kaplan ve Emin Güzel’den oluşan Poje ekibince hazırlanan proje ile her türlü bitki ihtiyacı ölçüsünde el değmeden otomatik olarak sulanabilecek.

Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Demir Yarışmada oldukça iddialı olduklarını belirterek projede görev alan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Gaziantep’teki yarışmada başarılar diliyorum dedi.