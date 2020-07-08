AKYAZI İLÇE TARIMDA VEDA YEMEĞİ

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Ahmet Saka ile İstanbul’a tayini çıkan

Bu haber 2020-07-08 00:53:36 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Ahmet Saka ile İstanbul’a tayini çıkan Gıda Mühendisi Tayyibe Hande Oktay için İlçe Müdürlüğü bir veda yemeği verdi.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan çalışma arkadaşımızdan biri emekliye diğeri de İstanbul’a atanarak ayrıldığı için kendilerine hizmetlerinden ötürü birer plaket takdim ettik ve verdiğimiz bir yemekle de veda ettik etti.

Emekliye ayrılan Ahmet Saka ile İstanbul’a atanan Gıda Mühendisi Tayyibe Hande Oktay ortak olarak yaptıkları açıklamalarında şunları söylediler “ İlçe Müdürümüz ile çalışma arkadaşlarımıza duyarlı ve vefalı tavırlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu anı hiçbir zaman unutmayacağız”