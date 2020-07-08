BELEDİYE MECLİSİ 16 GÜNDEM MADDESİNİ GÖRÜŞTÜ

Akyazı Belediye Meclisi Temmuz 2020 ayına ait olağan toplantısını Belediyenin Ek Hizmet binasında yaptı.

Bu haber 2020-07-08 00:24:12 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi Temmuz 2020 ayına ait olağan toplantısını Belediyenin Ek Hizmet binasında yaptı. Toplantıya Bilal Soykan başkanlık yaptı. Yapılan toplantıya mazeret bildiren AK Partili iki üye Meryem Sağlam ile Cem Tuncer katılmadı. Belediye Meclisi 3’ü ilave olmak üzere 16 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.

Gündemin ilk 7 maddesi İmarla ilgili olduğu için tamamı İmar Komisyonunda geldiği şekli ile oya sunuldu. MHP grubu gündemin 1 ve 2. Maddesine çekimser oy kullanırken diğer 4 madde için kabul oyu kullandı.

Gündemin 8. Maddesini İmar Komisyonuna oy birliğiyle havale eden Akyazı Belediye Meclisi 9. Madde gereğince Hukuk Komisyonuna üye seçimi yaptı. Açık oyla yapılan seçim sonunda AK Partili A. Kadir Yıldırım, Engin Kaya, Sevinç Özer ve Özgür Özmen ile MHP’li Furkan Çakıroğlu seçildi.

Gündemin 10. Maddesi Meclisin tatile girmesiyle ilgili bir maddeydi. Başkan Bilal Soykan, Meclisimiz pandemi döneminde zaten toplanamadı o nedenle bu sene tatil yapmadan toplantılarımızı yapalım dedi ve Meclis oy birliğiyle Başkanın bu teklifini kabul etti ve böylece Akyazı Belediye Meclisi bu yıl kanuni tatil hakkını kullanmayacak.

Gündemin 12. Maddesinde yer alan C tipi mesire alanından A tipi mesire alanına dönüştürülen Dokurcun Orman İşletme Şefliği sınırları içinde kalan 9.50 hektar büyüklüğündeki mesire yeri olarak kullanılmak üzere Orman İşletme Müdürlüğünden kiralanan alanla ilgili olarak Belediye Meclisinin 07.06.2016 günü yapılan 66 sayılı oturumunda aldığı kararın iptali görüşüldü. Toplantıyı yöneten Başkan Soykan, 2016 yılından beri Belediyenin 90 bin lira kira ödemesi yaptığını ancak bu yerde Belediyenin hiçbir işlem yapmadığı ve boşuna kira ödediğinden bahisle bu kararın iptali gerekiyor dedi ve oy birliğiyle 66 numaralı karar iptal edildi.

Gündemin 13. Maddesinde yer alan ve daha önceki toplantıda Hukuk Komisyonuna sevki yapılan “Sosyal İşler Yardım Yönetmeliğinin” komisyondan geldiği şekli ile oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. İlave gündemin 1. Maddesinde yer alan yetkili Memur Sendikası ile Belediye arasında yapılması gereken “Sosyal Denge Tazminatı” sözleşmesi yapmak ve sözleşmeyi imzalama yetkisi Belediye Başkanı Bilal Soykan’a oy birliğiyle verildi.

Gündemin ilave 2. Maddesinde yer alan husus incelenmek üzere İmar Komisyonuna oy birliğiyle havale edilirken, ilave 3. Gündem maddesinde yer alan 2019 yılı Mali Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

KAPALI PAZAR YERİ ODALARA VERİLDİ

Gündemin 11. Maddesi Kapalı Pazar yeri işletmesinin devri ile ilgiliydi. Devirle ilgili olarak hazırlanacak olan protokole imza atma yetkisi Meclisin 02.06.2020 tarih ve 51 Numaralı oturumunda Belediye Başkanı Bilal Soykan’a verilmişti. Bilal Soykan’da kendisine verilen bu yetkiye istinaden hazırlattığı protokolü tekrar Meclis gündemine getirdi ve protokol daha önce Meclis üyelerine gönderildiği için bu toplantıda okutulmadı ve direkt oylamaya geçildi ve oy birliğiyle protokol kabul edildi ve böylece kapalı Pazar yerinin işletmesi Akyazı Bakkallar ve Bayiiler Odası ile Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odasına tekrar verilmiş oldu. Bilindiği gibi bahse konu olan Pazar yerinin işletmesi bir önceki başkan Hasan Akcan göreve gelene kadar aynı Odalardaydı. Akcan görev e gelir gelmez yapılan protokolü iptal etmiş ve böylece kapalı Pazar yerinin işletmesi Belediye tarafından yapılmaya başlanmıştı. Meclisin aldığı bu kararla kapalı Pazar yerinin işletmesi tekrar Odalara verilmiş oldu.

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

Gündem dışı konuşma MHP grubu adına Ergün Öztürk tarafından yapıldı. Kürsüye gelen Öztürk, Pandemi süresi içinde yetkililer tarafından alınan tüm kararlara ve yasaklara Akyazılıların harfiyen uyduklarını söyledi ve bu duyarlı davranışlarından ötürü MHP grubu adına Akyazılılara teşekkür etti. Öztürk ayrıca yine pandemi zamanında üstün gayret gösteren ve vatandaşa yardım eden Kaymakamlık, Belediye, Sağlık teşkilatları, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına da teşekkür etti.

MHP li Meclis Üyesi Ergün Öztürk konuşmasında şu hususlara değindi “ İlçemizde açılacak olan Sağlık Bilimleri Fakültesine kayıt yaptırarak gelecek öğrencilerimizin yararlanabileceği sosyal alanların olmadığından bahisle bu konuda Belediyemiz bir şeyler yapmayı düşünüyor mu” diye sordu. Öztürk ayrıca Küçük Sanayi Sitesinde yıllardan beri var olan ve bir türlü giderilemeyen arıtmadan kaynaklı pis kokunun giderilmesi gerektiğini söyledi ve bu konuda Başkan Soykan’ın bu konuya el atmasını istedi.

Akyazı Belediyesi olarak bir beton santralinin kurulmasını da Muhtarlar yaptıkları toplantılarda gelen şikayetlere dayalı olarak isteyen Öztürk, Mahallelerde biriken moloz ve çöpler için birbirlerine yakın Mahallelerin birlikte yararlanabileceği bir çöp alanı oluşturulmasını istedi.

Belediyeye ait işyerlerinde kiracı olanların pandemi zamanında çalışamadıklarını belirten ve kiralarının alınmamasını isteyen Öztürk, Memurlara verilecek olan sosyal denge tazminatının adil bir şekilde dağıtılması talebinde bulundu. Karacasuyun geçtiği yerlerde pis koku yaydığını, o pis kokudan birçok Mahallenin etkilendiğini de söyleyen Öztürk, bu kokunun giderilmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapalım dedi. Öztürk bazı Mahallelerde tavuk çiftliklerinin yerleşim alanı içinde olduklarını, o çiftliklerin yaydığı pis kokudan herkesin şikayetçi olduğunu söyleyerek, bu tür çiftlikler için Belediye olarak ruhsat vermeyelim, ruhsat verilenleri de sıkı denetleyelim ve işi bıraktığı anda da ruhsatını iptal edelim dedi.

Öztürk konuşmasını Gazi Süleyman Paşa Cami önünde yapımı tamamlanan ve açılmasını bekleyen yeni Tuvalet ve Şadırvan için Başkan Soykan ile hayırseverlere ve Cami Derneğine teşekkür ederek tamamladı.

BAŞKANIN CEVABI

Başkan Soykan bir müddet önce yaşanan patlama nedeniyle hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek cevaplarına geç ti.

Soykan, arıtmanın 2. Kısmının ihale edildiğini, tamamlandığında Küçük Sanayi Sitesinde hiç bir kokunun kalmayacağını, Karacasuya Mudurnu deresinden ilave su vermeyi planladıklarını, bunu gerçekleştirdiklerinde ortaya yayılan pis kokunun tamamen ortadan kalkacağını, bazı Mahallerde yerleşim alanı içinde kalan tavuk çiftliklerinin ruhsatları olduğu için bir şey yapma imkanlarının olmadığını, yeni ruhsat taleplerinin geri çevrildiğini ve verilmediğini, Denetimlerin de sıkı bir şekilde yapıldığını söyledi.

Memurlara verilecek olan sosyal denge tazminatının adil bir şekilde dağıtılacağını bundan herkesin emin olmasını isteyen Başkan Soykan, beton santrali ile ilgili şu an itibarıyla bir düşüncelerinin olmadığını, birkaç Mahallenin yararlanabileceği çöp alanlarının yapılabileceğini, bu konuyu takip edeceğini söyledi ve çalışmalarına katkı veren MHP grubuna da teşekkür etti.