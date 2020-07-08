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CANİP KAYA AKYAZILI MUHTARLARI AĞIRLADI

Sakarya’da keregüismini verdiği yerel yemeklerden oluşan menüsüyle de meşhur olan
Bu haber 2020-07-08 00:20:38 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya’da keregüismini verdiği yerel yemeklerden oluşan menüsüyle de meşhur olan lokantanın işletme sahibi olan Akyazılı iş adamı Canip Kaya’nın bu sefer ki misafirleri Akyazılı Muhtarlar oldu.

Akyazı Muhtarlar Derneği eski başkanı ve Durmuşlar mahalle Muhtarı Bekir Durmuş, Yeniorman mahallesi Muhtarı Ahmet Savaş ve Topağaç Mahallesi eski Muhtarı Nizamettin Kaya’yı işyerinde ağırlayan Canip Kaya, Akyazılı misafirlerine yerel yemeklerin yanı sıra keşkek ikramında da bulundu.

Muhtarlar adına konuşan Bekir Durmuş, değerli dostumuzu işyerinde ziyaret ettik. Kendisi de bize izzet ve ikramda bulundu. Şahsım ve beraberimdeki Muhtar arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum ve b ol kazançlar temennisinde bulunuyorum dedi.

Akyazılı işadamı Canip Kaya’da hemşerilerimi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum dedi ve ziyaretlerinden ötürü de Muhtarlara teşekkür etti.

 

 

 

 
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