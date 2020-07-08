HAYVAN ÖLÜMLERİNE ANINDA MÜDAHALE GELDİ

Akyazı’nın Topağaç Mahallesinde baş gösteren hayvan ölümleri bilgisinin kendilerine ulaşmasının

Bu haber 2020-07-08 00:14:56 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın Topağaç Mahallesinde baş gösteren hayvan ölümleri bilgisinin kendilerine ulaşmasının hemen ardından ve de hiç zaman geçirmeden harekete geçen Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü, ölümlerin ilk görüldüğü Mahalle olan Topağaç Mahallesine giderek olaya el koydu ve ilk etapta Mahalle hayvanlarının yararlanmakta olduğu merayı kapattı ve hem merada hem de Mahalle içinde dezenfektan çalışmaları yapmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’dan geldi. Meydan hayvan ölüm bilgisinin kendilerine ulaşmasının hemen ardından ve hızlı bir şekilde ve de mesai mevhumuna bakılmaksızın Veterinerimiz ve oluşturduğumuz ekibimizle birlikte Topağaç Mahallesine giderek olaya el koyduk. İlk olarak merayı hayvan otlatılmasına kapattık ve ardından da hem Merayı, hem de Mahalle içinde dezenfekte çalışması başlattık. Akabinde de hasta olan hayvanlardan numune alarak Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderdik ve oradan gelecek sonucu ve raporu bekliyoruz. Rapor elimize ulaştığında çalışmalarımızı o rapora göre yeniden düzenleyeceğiz dedi.

Bugün önümüze gelen bu sorunu çözmek için İlçemizde çalışan tüm Veteriner meslektaşlarımızda hayvanların muayene ve tedavi hususlarında bize katkı veriyor. Onlara teşekkür ediyorum diyen ve süreci en az kayıpla sonlandırmak için çalıştıklarını, alınan tedbirlere vatandaşların uymaları gerektiğinin de altını çizen İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, bu konuda tüm Mahalle Muhtarları ile de iletişim içinde olduklarını sözlerine ekledi.