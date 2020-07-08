Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ÖNER AİLESİNİN ACI GÜNÜ

ÖNER AİLESİNİN ACI GÜNÜ

AKYAZI İLÇE TARIMDA VEDA YEMEĞİ

AKYAZI İLÇE TARIMDA VEDA YEMEĞİ

BELEDİYE MECLİSİ 16 GÜNDEM MADDESİNİ GÖRÜŞTÜ

BELEDİYE MECLİSİ 16 GÜNDEM MADDESİNİ GÖRÜŞTÜ

CANİP KAYA AKYAZILI MUHTARLARI AĞIRLADI

CANİP KAYA AKYAZILI MUHTARLARI AĞIRLADI

HAYVAN ÖLÜMLERİNE ANINDA MÜDAHALE GELDİ

HAYVAN ÖLÜMLERİNE ANINDA MÜDAHALE GELDİ

KIZILAY’DAN PLAKET DAĞITIMI

KIZILAY’DAN PLAKET DAĞITIMI

KIZILAY’DAN PLAKET DAĞITIMI

Kızılay Sakarya Şube Başkanlığı ile Akyazı temsilciliğinin ortaklaşa başlattıkları plaket dağıtımı
Bu haber 2020-07-08 00:11:45 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

 

Kızılay Sakarya Şube Başkanlığı ile Akyazı temsilciliğinin ortaklaşa başlattıkları plaket dağıtımı bütün hızıyla sürüyor. Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu beraberinde Sakarya Kan Merkezi Müdürü Dr. Ali Suveren olduğu halde Akyazı Belediyesine giderek Başman yardımcıları Mehmet Çakmak ile Ünal Gündüz’e de birer plaket takdiminde bulundu.

Kızılay Akyazı Temsilcisi Mustafa Birincioğlu, Kızılay’ın en çok faaliyet gösterdiği ve de en fazla kan bağışı aldığı İlçe konumunda olan Akyazı’da bu tür faaliyetlerimize katkı sağlayan ve destek verenlere Genel Merkezimizin aldığı kararla plaketle teşekkür etme geleneğimizi sürdürüyoruz.  Bugünde Belediye Başkan yardımcılarımız Mehmet Çakmak ve Ünal Gündüz’ü makamlarında ziyaret ederek teşekkür ettik ve plaketimizi takdim ettik. Plaket verme çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir dedi.

Akyazılılar, Kızılay’ın gerek İlçede gösterdikleri çalışmalar, gerekse yapmakta oldukları destek ve yardımlar bizimde dikkatimizden kaçmıyor. Akyazılılar olarak bizlerde Kızılay’ın o gayretlerine karşılık olarak kan bağışı yaparak cevap vermeye çalışıyoruz dediler.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
00:30 - BELEDİYE MECLİSİ 16 GÜNDEM MADDESİNİ GÖRÜŞTÜ
Akyazı Belediye Meclisi Temmuz 2020 ayına ait olağan toplantısını Belediyenin Ek Hizmet bi...
00:14 - KIZILAY’DAN PLAKET DAĞITIMI
Kızılay Sakarya Şube Başkanlığı ile Akyazı temsilciliğinin ortaklaşa başlattıkları plaket ...
11:13 - EĞİTİMCİ KAYA BOŞ ZAMANINI OYMA İŞLERİ YAPARAK DEĞERLE
Akyazı Atatürk Ortaokulu müdür yardımcısı Faruk Kaya, boş zamanlarına ...
11:21 - BELEDİYE FEN İŞLERİNDE DURMAK YASAK
Havalarında müsait olmasından yararlanan Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ...
09:53 - ARİFİYE MEZUNLARI GELENEKSEL BULUŞMADA BİR ARAYA GELDİ
Arifiye Köy Enstitüsü, Arifiye Öğretmen Okulu ve Arifiye Öğretmen Lisesi mezunlarının her ...
09:42 - YARALILARA KAN VERMEK İÇİN AKYAZILILAR SEFERBER OLDU
Kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdular...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ