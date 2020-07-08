KIZILAY’DAN PLAKET DAĞITIMI

Kızılay Sakarya Şube Başkanlığı ile Akyazı temsilciliğinin ortaklaşa başlattıkları plaket dağıtımı

Bu haber 2020-07-08 00:11:45 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

Kızılay Sakarya Şube Başkanlığı ile Akyazı temsilciliğinin ortaklaşa başlattıkları plaket dağıtımı bütün hızıyla sürüyor. Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu beraberinde Sakarya Kan Merkezi Müdürü Dr. Ali Suveren olduğu halde Akyazı Belediyesine giderek Başman yardımcıları Mehmet Çakmak ile Ünal Gündüz’e de birer plaket takdiminde bulundu.

Kızılay Akyazı Temsilcisi Mustafa Birincioğlu, Kızılay’ın en çok faaliyet gösterdiği ve de en fazla kan bağışı aldığı İlçe konumunda olan Akyazı’da bu tür faaliyetlerimize katkı sağlayan ve destek verenlere Genel Merkezimizin aldığı kararla plaketle teşekkür etme geleneğimizi sürdürüyoruz. Bugünde Belediye Başkan yardımcılarımız Mehmet Çakmak ve Ünal Gündüz’ü makamlarında ziyaret ederek teşekkür ettik ve plaketimizi takdim ettik. Plaket verme çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir dedi.

Akyazılılar, Kızılay’ın gerek İlçede gösterdikleri çalışmalar, gerekse yapmakta oldukları destek ve yardımlar bizimde dikkatimizden kaçmıyor. Akyazılılar olarak bizlerde Kızılay’ın o gayretlerine karşılık olarak kan bağışı yaparak cevap vermeye çalışıyoruz dediler.