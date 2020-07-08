Hırsızların Yaptığı işe Bakın

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Seyfeler Mahallesinde açılan kaynakçılık kursu binasına giren hırsızlar ders araç gereçleri ve kaynak makinesine ait yaklaşık 60 metre uzunluğundaki kablolarıkayıplara karıştılar.
Kaynakçılık kursu eğitmeni Şevki Şimşek eşim tesadüfen olayı fark etti. Güvenlik güçlerine haber verdik gelip inceleme yaptılar. Olay yeri yakınlarında işyerini gören güvenlik kameraları var onları da inceleyecekler dedi.
Güvenlik güçleri kurs binasına girip hırsızlık yapanları arama v e bulma çalışması başlattı.