Otobüsün altından uzun süre Yavru Kedi aradılar

Akyazı Yunus Emre Mahallesinde park halindeki otobüsten yavru kedi sesi duyan vatandaşlar önce otobüsün etrafında kediyi aradılar bulamayınca İtfaiyeden yardım istediler.
Olay yerine gelen Akyazı İtfaiye kurtarma ekibi otobüste uzun süre yavru kediyi aradı. İtfaiye erleri telefonlarına yükledikleri kedi sesiylede aramaya devam ettiler. Kediden ses gelmeyince son kontrolleri yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldılar.
Çevre sakinleri ise otobüsün altından yavru kedi sesi geliyordu biz aradık bulamadık İtfaiyeye haber verdik, İtfaiye geldikten sonra kediden hiç ses çıkmadı biz İtfaiyeyi beklerken arka taraftan kaçtı herhalde dediler.