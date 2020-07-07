PİKNİKÇİLERİN BIRAKTIĞI MANZARA

Havanın sıcak ve de güzel olmasından yararlanarak Keremali yaylasına çıkarak piknik yapan

Bu haber 2020-07-07 11:13:27 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

Havanın sıcak ve de güzel olmasından yararlanarak Keremali yaylasına çıkarak piknik yapan vatandaşların piknik sonrası geride bıraktıkları bu pislik yörede yaşayanların büyük tepkisine neden oldu.

Hafta sonunu sessiz bir ortamda, doğa güzelliği içinde ve bol oksijen soluyarak geçirmek için göller bölgesi olarak da isimlendirilen yaylaya giden piknikçilerin, günün akşamında bölgeden ayrılırken geride bıraktıklarını temizlemeden gitmeleri, yöre insanı tarafından tepkiyle karşılandı.

Temizlik imandandır derler ama bizim piknikçiler bu kurala da riayet etmedikleri gibi çevreyi kirleterek bölgeden ayrılmaları af edilecek bir durum değildir diyen yöre halkı, bu düşüncede olan, çevre temizliğine dikkat etmeyen, pisliklerini gelişi güzel yerlere bırakıp gidenleri bir daha bölgemizde istemiyoruz. Yetkililerin bu duruma acil önlem almalarını bekliyoruz açıklaması ile tepkilerini dile getirdiler.