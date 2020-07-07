EĞİTİMCİ KAYA BOŞ ZAMANINI OYMA İŞLERİ YAPARAK DEĞERLENDİRİYOR

Akyazı Atatürk Ortaokulu müdür yardımcısı Faruk Kaya, boş zamanlarına

Bu haber 2020-07-07 11:11:52 eklenmiş ve 67 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Atatürk Ortaokulu müdür yardımcısı Faruk Kaya, boş zamanlarına el becerileriyle tahtadan Uçak, helikopter, kamyon ve kuş gibi maketleri yaparak değerlendiriyor.

Oymacılık işine boş zamanlarını değerlendirme amaçlı ve de amatör olarak başladığını belirten Atatürk Ortaokulu Müdür yardımcısı Faruk Kaya, çalıştıkça ortaya çıkan güzelliklerin kendisini bu işe daha sıkı bir şekilde bağladığını söyledi.

Eğitimci olduğunu ve mesleğini de çok severek yaptığının altını çizen Atatürk Ortaokulu Müdür yardımcısı Faruk Kaya, hobi olarak başladığım bu çalışma beni hem stresten kurtarıyor hem de çalışma sonrasında ortaya güzel eserler çıktığında da mutlu oluyorum ve özellikle de çevremden gelen olumlu tepkiler bu mutluluğumu daha da arttırıyor dedi.