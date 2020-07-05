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BELEDİYEDEN BAYRAM TEMİZLİĞİ ÇALIŞMASI

Akyazı B:elediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü yaklaşmakta olan kurban bayramı nedeniyle
Bu haber 2020-07-05 23:45:57 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı B:elediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü yaklaşmakta olan kurban bayramı nedeniyle başlattığı temizlik ve diğer çalışmaları tempolu bir şekilde sürdürüyor.

Çalışmalarına mezarlıklarda büyüyen otları kesmek ve mezarlık içi ve etrafını temizlemekle başlayan Belediye Temizlik İşleri ekipleri, ayrıca bozulan yollarda da yama çalışması ve boyaları görünmeyecek noktaya gelen kasislerdeki işaretleri tekrar yenileme çalışmalarını da hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, başlattıkları bayram temizliği çalışmalarında hedeflerinin İlçeye bağlı tüm Mahalleler olduğunu belirterek, bayrama kadar bu hedefe ulaşmaya gayret gösteriyoruz açıklaması yapıldı.

Öte yandan, mezarlıklarla ilgili başlatılan ç alışmalara ilk itiraz ve şikayet Kuzuluk Mahallesinden geldi ve Merkez Mezarlığında gerçekleştirilen ot biçme çalışmasının yeterli olmadığını ve büyüyen çimlerin bir çok yerinde biçmenin istenilen şekilde ve de ölçülerde yapılmadığını söyleyen Mahalle sakinleri, otların gelişi güzel kesildiğini, çalışanların acemi olmalarının yanında hiçbir yetkilinin çalışmalar sırasında çalışanların başlarında olmaması nedeniyle çalışmadan memnun kalmadıkları hususu  şikayetlerinde yer aldı.

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