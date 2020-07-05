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BELEDİYE FEN İŞLERİNDE DURMAK YASAK

BELEDİYE FEN İŞLERİNDE DURMAK YASAK

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BELEDİYE FEN İŞLERİNDE DURMAK YASAK

Havalarında müsait olmasından yararlanan Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne
Bu haber 2020-07-05 11:19:00 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

 

Havalarında müsait olmasından yararlanan Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyorlar.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri Başkanlık Makamı tarafından hazırlanan program çerçevesinde çalışmalarını sürdüklerini açıklarken, yine aynı program dahilinde hafta içinde Yörükyeri Mahallesinde yol genişletme, Taşyatak Mahallesinde yeni yol açma, Ömercikler Mahallesi ile Kumköprü Mahallelerinde kilitli parke döşeme çalışması, Erdoğdu Mahallesinde alt yapı, Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde çevre düzenlemesi ve Peyzaj çalışması yaptıklarını ayrıca İlçe genelinde de asfalt yama çalışmasına başladıklarını ve tamamlana kadar bu çalışmanın sürdürüleceği hususları yapılan açıklamada yer aldı.

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