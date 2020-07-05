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ARİFİYE MEZUNLARI GELENEKSEL BULUŞMADA BİR ARAYA GELDİ

Arifiye Köy Enstitüsü, Arifiye Öğretmen Okulu ve Arifiye Öğretmen Lisesi mezunlarının her yıl geleneksel olarak düzenlemekte
Bu haber 2020-07-05 09:42:42 eklenmiş ve 6 kez görüntülenmiştir.

 

Arifiye Köy Enstitüsü, Arifiye Öğretmen Okulu ve Arifiye Öğretmen Lisesi mezunlarının her yıl geleneksel olarak düzenlemekte oldukları buluşma 4 Temmuz 2020 Cumartesi günü Arifiye’de gerçekleşti.

Her yıl geleneksel olarak yapılan buluşma bu yıl koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Arifiye Belediyesi kültür sarayı salonunda yapıldı. Buluşmaya 100 civarında okul mezunu katıldı.

Buluşma Saat 10.00 ile 11.00 saatleri arasında kültür sarayı bahçesinde ayak üstü sohbetler şeklinde geçti.

Saat 11.00 de topluca  Arifiye Belediyesi kültür merkezine salonuna geçildi.

 Arifiye öğretmen okulları derneğinin organizasyonu ile gerçekleşen buluşma koronavirüs nedeniyle  katılım geçtiğimiz yıllara göre daha az oldu.

 Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve ardından öğretmen marşının söylenmesi ile başlayan toplantı Arifiye Öğretmen Okulları Derneği Başkan Menderes Tüfekçi’nin hoş geldiniz konuşmasının ardından Arifiye Öğretmenokulları Derneğinin kuruluşundan bu güne kadar emekleri geçen Gülhanım Aygün ve Murat Keleşoğlu’na çiçek ve plaket verildi.

Arifiye Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Tansı söz alarak Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu’nun selamlarını iletti ve sizleri Ariye’mizde ağırlamaktan memnunluk duyuyoruz dedi.

Ayrıca Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu’ya da bir çiçek verildi. Yoğun Programı dolayısı ile toplantıya katılamayan Başkan Karakullukçunun çiçeğini Belediye Başkan yardımcısı LÜTFÜ Tansı  aldı.

Arifiye mezunu olmanın verdiği gurur ve  mutlulukla bir araya gelen Arifiye mezunları Emekli öğretmen Kenan Certel eşliğinde topluca öğretmen marşını okudular.

Program Araştırmacı Yazar Karabey Aydoğan’ın Köy Enstitülerinde müzik ve sanat Konulu konferansı ile devam etti. Toplantı Öğretmen marşı ile gelecek yıl tekrar buluşmak dilekleri ile sona erdi.

 Arifiye Mezunu öğretmenler Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu’nun ikramı olan öğle yemeği ile birlikte Arifiye’den ayrıldılar.
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