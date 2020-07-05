YARALILARA KAN VERMEK İÇİN AKYAZILILAR SEFERBER OLDU

Kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdular

Bu haber 2020-07-05 09:38:12 eklenmiş ve 5 kez görüntülenmiştir.

Kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdular

Önceki gün Hendek Yukarı Çalıca Mahallesinde bulunan havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlamada yaralı sayısının fazla olması nedeniyle Kızılay Sakarya Şubesi yetkilileri tarafından “kana ihtiyaç var bağış yapan” anonsları üzerine Akyazılılar adeta seferber oldu ve Gazi Süleyman Paşa Cami önünde bağışı toplayan seyyar aracın önünde uzun kuyruklar oluşturlar ve saat 24.00’e kadar kan bağışı yaptılar.

Yapılan anons sonrası 427 Akyazılının bağış yapmak için müracaat ettiğini, 301 ünite kan bağışı aldıklarını, geç olduğu için 86 bağışçıdan kan alamadıklarını söyleyen Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu ve diğer yetkililer, Akyazılılara bu duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür ettiler.