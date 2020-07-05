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CHP’LİLER AKYAZI’DA YARALILARI ZİYARET ETTİ

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç beraberinde CHP Grup Başkan Vekili ve
Bu haber 2020-07-05 09:33:08 eklenmiş ve 5 kez görüntülenmiştir.

 

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç beraberinde CHP Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Genel Başkanr Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Artvin Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan ile İl Başkanı Ecevit Keleş olduğu halde Akyazı Devlet Hastanesine gelerek hastane yetkilileri ile yaralılar hakkında bilgi aldı ve daha sonra da hastanede tedavi altına alınan yaralılarla görüşüp kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası açıklama Engin Özkoç’tan geldi. Sakarya olarak bugün çok talihsiz bir gün yaşıyoruz. Meydana gelen patlama olayı hepimizi derinden üzmüştür. Patlama nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum dedi. 

 
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