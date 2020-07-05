KIZILAY KUMANYA DAĞITTI

Kızılay Sakarya Şube Başkanlığı Akyazı Temsilcisi v e diğer yetkilileri ile birlikte cenaze

Bu haber 2020-07-05 01:44:20 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Kızılay Sakarya Şube Başkanlığı Akyazı Temsilcisi v e diğer yetkilileri ile birlikte cenaze namazının kılınacağı Gazi Süleyman Paşa Cami bahçesinin girişine aç tığı stant ile cenazeye katılanlara içinde sandeviç, ayran, meyve suyu olan kumanya dağıtımı yaptı. Ayrıca stantta görev alanlar bol miktarda su dağıtması da takdir topladı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’da beraberinde Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan olduğu halde acılı ailelere taziyelerini sunduktan sonra cami girişinde açılan standa giderek görev yapanlarla sohbet etti ve yaptıkları çalışma hakkında da bilgi aldı.

Kızılay Sakarya Şube başkanımız tarafından cenaze törenine gelecek olanlara kumanya dağıtımı yapmak için 40 kişilik bir ekibin Akyazı’ya geldiğini, Akyazı temsilciliği olarak da kendilerinin de Sakarya’dan gelen ekibe destek verdiklerini söyleyen Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu, İl Şube Başkanına bu duyarlı davranışından ötürü teşekkür ettiğini söyledi.