PATLAMADA HAYATLARINI KAYBETMİŞLERDİ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazlarını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı.

Bu haber 2020-07-05 01:35:28 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

Cenaze namazlarını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı.

Cuma günü Hendek Yukarı Çalıca Mahallesinde kurulu bulunan Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatlarını kaybeden 4 işçiden Akyazılı olan ikisi gözyaşları arasında toprağa verildiler.

NAMAZI ERBAŞ KILDIRDI

Patlamada hayatlarını kaybeden Sebahattin Tepeçınar (47) ile Havva Çelik Topal’ın (45) cenazeleri helallik alındıktan sonra alınarak Gazi Süleyman Paşa Camiine getirildi. Burada Diyanet İşleri Başkanı kılınan öğle namazı sonrasında Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Sebahattin Tepeçınar Merkezde bulunan Süt Fabrikası yanındaki aile mezarlığına, Havva Çelik Topal’da Yağcılar Mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, namaz öncesi yaptığı konuşmada hayatlarını kaybedenlere Allahtan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

10 yıldır aynı fabrikada çalışan Sebahattin Tepeçınar evli ve üç çocuk, Havva Çelik Topal’da evli ve iki çocuk annesiydi.

KİMLER KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun çelenk gönderdiği cenaze törenine Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu ve Kenan Sofuoğlu, CHP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ayhan Sefer Üstün, Siyasi Partilerin İl ve İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, hayatlarını kaybedenlerin yakınları ile kalabalık cemaat katıldı.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan gelen misafirleri ev sahipliği yaptı.