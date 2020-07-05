Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ARİFİYE MEZUNLARI GELENEKSEL BULUŞMADA BİR ARAYA GELDİ

ARİFİYE MEZUNLARI GELENEKSEL BULUŞMADA BİR ARAYA GELDİ

YARALILARA KAN VERMEK İÇİN AKYAZILILAR SEFERBER OLDU

YARALILARA KAN VERMEK İÇİN AKYAZILILAR SEFERBER OLDU

CHP’LİLER AKYAZI’DA YARALILARI ZİYARET ETTİ

CHP’LİLER AKYAZI’DA YARALILARI ZİYARET ETTİ

İŞ ADAMI ATABEK ENGELLİLER OKULU YAPTIRIYOR

İŞ ADAMI ATABEK ENGELLİLER OKULU YAPTIRIYOR

KIZILAY KUMANYA DAĞITTI

KIZILAY KUMANYA DAĞITTI

PATLAMADA HAYATLARINI KAYBETMİŞLERDİ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

PATLAMADA HAYATLARINI KAYBETMİŞLERDİ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

PATLAMADA HAYATLARINI KAYBETMİŞLERDİ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazlarını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı.
Bu haber 2020-07-05 01:35:28 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Cenaze namazlarını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı.

Cuma günü Hendek Yukarı Çalıca Mahallesinde kurulu bulunan Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatlarını kaybeden 4 işçiden Akyazılı olan ikisi gözyaşları arasında toprağa verildiler.

NAMAZI ERBAŞ KILDIRDI

Patlamada hayatlarını kaybeden Sebahattin Tepeçınar (47) ile Havva Çelik Topal’ın (45) cenazeleri helallik alındıktan sonra alınarak Gazi Süleyman Paşa Camiine getirildi. Burada Diyanet İşleri Başkanı kılınan öğle namazı sonrasında Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Sebahattin Tepeçınar Merkezde bulunan Süt Fabrikası yanındaki aile mezarlığına, Havva Çelik Topal’da Yağcılar Mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, namaz öncesi yaptığı konuşmada hayatlarını kaybedenlere Allahtan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

10 yıldır aynı fabrikada çalışan Sebahattin Tepeçınar evli ve üç çocuk, Havva Çelik Topal’da evli ve iki çocuk annesiydi.

KİMLER KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun çelenk gönderdiği cenaze törenine Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu ve Kenan Sofuoğlu,  CHP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ayhan Sefer Üstün, Siyasi Partilerin İl ve İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, hayatlarını kaybedenlerin yakınları ile kalabalık cemaat katıldı.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan gelen misafirleri ev sahipliği yaptı. 

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
01:44 - PATLAMADA HAYATLARINI KAYBETMİŞLERDİ GÖZYAŞLARI ARASIND
Cenaze namazlarını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı....
09:28 - MERT ÖĞRETMEN KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan...
22:17 - KARAKAŞ CEVAT VEFAT ETTİ
Akyazı’nın sevilen simalarından Karakaş Cevat lakabı ile tanınan Cevat Haşar vefat etti....
16:40 - DOKTOR CEVAT YILDIRIM VEFAT ETTİ
Akyazı’nın tanınmış isimlerinden eski Milletvekili Recep Yıldırım ve Mustafa Yıldırımın ka...
23:47 - DÜZCAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Ak Parti İl genel meclisi üyelği ve belediye meclisi üyeliği görevinde bulunan iş insanı H...
00:28 - KABAKULAK ESKİ MUHTARI SELAHATTİN TOY VEFAT ETTİ
Selahattin Toy vefat etti . Eski Siyasetci ve mahallenin eski muhtarı plan Toyun Kalp ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ