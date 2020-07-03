HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA BÜYÜK PATLAMA 4 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti

Bu haber 2020-07-03 16:36:20 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 97 kişi de yaralandı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında saat 11.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sonrası bölgeye olay yerine 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibi gönderildi.

AFAD da bölgede 713 personel, 182 araç, 2 arama köpeği, 2 ambulans helikopter, 2 söndürme helikopteri ve 1 söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi.

Hava destekli müdahale ile yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

"40-45 KİŞİ İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR"

Son rakamı olay yerinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Buna göre can kaybı 4'e, yaralı sayısı 97'ye yükseldi. Koca, yaralılardan 16'sının taburcu edildiğini söyledi. Koca, "186 kişi çalışıyordu, 100'üne ulaştık 20'si işe gelmemişti, 15'i mesai bitimi ayrılmış" diye konuştu.

"Haber alınamayan 40-45 kişi mi var" sorusuna Bakan Koca "Evet" yanıtını verdi.

"MASKE TAKIN, DIŞARI ÇIKMAYIN"

Meteorolojik tahminlere göre, özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu söyleyen Koca, "Bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, ev, kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer "Her türlü tedbir alınmış vaziyette. AFAD, UMKE, itfaiye şu anda koruma altına almış durumdalar. Koruma altına aldıkları bu söndürme çalışmaları havadan helikopter ve uçak vasıtasıyla devam ediyor. Konuyla ilgili şu anda 3 bakan olay yerinde. Patlamalar devam ediyor.