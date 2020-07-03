ARİFİYE MEZUNLARI YARINARİFİYE'DE BULUŞUYOR

Arifiye Köy Enstitüsü, Arifiye Öğretmen okulu, Arifiye Öğretmen Lisesi ve Arifiye Anadolu Öğretmen

Bu haber 2020-07-03 02:00:43 eklenmiş ve 173 kez görüntülenmiştir.

Arifiye Köy Enstitüsü, Arifiye Öğretmen okulu, Arifiye Öğretmen Lisesi ve Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarının yıllık geleneksel buluşması 4 Temmuz 2020 Cumartesi (Yarın) Arifiyede yapılacak.

Arifiye Öğretmen Okulları Derneğince organize edilen yıllık geleneksel buluşma saat 10.00 da Arifiye Belediyesi Kültür Merkezi salonunda gerçekleşecek. Buluşmaya Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova illerinden okul mezunları katılıyor.

Tamamen Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde alınan tedbirler çerçevesinde yapılacak olan toplantı saygı duruşu, istiklal marşı ve öğretmen okulu marşının söylenmesi ile başlayacak. Dernek Başkanı Menderes Tüfekçi ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu’nun konuşması, anıların tazelenmesi, Derneğin kuruluşunda emeği geçenlere plaket taktimi, Okul Mezunlarından Karabey Aydoğan’ın kısa müzik sunumu ile devam edecek ve Topluca söylenecek öğretmen okulu marşı ile sona erecek.

Mezunlar Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu’nun öğle yemeği ikramının ardından gelecek yıl tekrar buluşmak üzere birbirlerine veda edecekler.