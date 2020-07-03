Akyazı Belediye Meclisi 7 Temmuz’da toplanıyor

Akyazı Belediye Meclis Temmuz ayına ait olağan toplantısını 7 Temmuz 2020 Salı günü saat

Bu haber 2020-07-03 01:55:11 eklenmiş ve 120 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclis Temmuz ayına ait olağan toplantısını 7 Temmuz 2020 Salı günü saat 14.00 de Belediye EK hizmet binası konferans salonunda yapacak.

Başkanlığını Bilal Soykan’ın yapmasının beklendiği Meclis toplantısında Üyeler gündem de yer alan 13 madde ile ilgili kararlar alacak.

Gündemin ilk 8 maddesi İmarla ilgili olduğu için Meclis Üyeleri bu maddelerde yer alan hususlarla ilgili olarak İmar Komisyonunda gelen raporları oylayacaklar. Gündemin en önemli maddesi ise 11.madde olduğu görülüyor. Bu maddede yer alan kapalı Pazar yeri İşletmesinin eskiden olduğu gibi Bakkallar ve Bayiler Odası ile Manifaturacılar Odasına verilmesi konusu görüşülecek ve kararın olumlu çıkması halinde de Başkan Bilal Soykan’a bahse konu yerle ilgili olarak iki Odayla protokol yapması yetkisi yapılacak olan oylamayla verilecek.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve 9574 Sayılı yazısına istinaden Akyazı Orman İşletmesi Müdürlüğüne bağlı Dokurcun Orman İşletme Şefliği sınırları içinde kalan Dokurcun Çengeller Mahallesi Çiğdem yaylası mevkiinde “Çiğdem C tipi mesire yeri” olarak tescili yapılmış olan alanın “ Çiğdem A tipi mesire yeri” olarak dönüştürülmesi istenecek ve ilk kararın da iptali yapılacak.

Yine aynı toplantıda bir önceki Meclis toplantısında Hukuk İşleri Komisyonuna havalesi yapılan “Sosyal İşler Yardım Yönetmeliği” ne ilişkin Komisyonun hazırladığı rapor görüşülecek ve karara bağlanacak. Ayrıca Meclis Üyeleri bu toplantıda Hukuk Komisyonuna üye seçecek ve Meclisin tatile ne zaman çıkacağını belirleyecek.