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CHP AKYAZI’DAN MASKE DAĞITIMI SÜRÜYOR

CHP’nin tüm teşkilatlarında olduğu gibi Akyazı teşkilatında da maske dağıtımı
Bu haber 2020-07-03 01:45:03 eklenmiş ve 118 kez görüntülenmiştir.

 

CHP’nin tüm teşkilatlarında olduğu gibi Akyazı teşkilatında da maske dağıtımı bütün hızıyla sürüyor. İlk olarak geçen hafta Çarşamba günü kapalı Pazar yeri önünde 1000 adet maske dağıtımı yapan CHP Akyazı teşkilat mensupları, bu hafta da yine aynı yerde 2 bin adet maske dağıtımı yaptı.

Kadın Kolları ile birlikte Teşkilat mensuplarının birlikte gerçekleştirdikleri maske dağıtımının sık sık tekrarlanacağını söyleyen yetkililer, bu salgın döneminde bizimde katkımız olsun diyerek maske dağıtımı yapıyoruz. Temennimiz bu salgından en kısa sürede kurtulmak ve normal hayata geçmektir. Bu temennimizin hayata geçebilmesi içinde vatandaş olarak bizlerde üç temel kural olan maske, sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uymamızdan geçer açıklaması yaptılar.

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