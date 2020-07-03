Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA BÜYÜK PATLAMA 4 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA BÜYÜK PATLAMA 4 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

ARİFİYE MEZUNLARI YARINARİFİYE'DE BULUŞUYOR

ARİFİYE MEZUNLARI YARINARİFİYE'DE BULUŞUYOR

Akyazı Belediye Meclisi 7 Temmuz’da toplanıyor

Akyazı Belediye Meclisi 7 Temmuz’da toplanıyor

HALKBANK MÜDÜRÜ MOLLAOĞLU’NDAN SOYKAN’A ZİYARET

HALKBANK MÜDÜRÜ MOLLAOĞLU’NDAN SOYKAN’A ZİYARET

CHP AKYAZI’DAN MASKE DAĞITIMI SÜRÜYOR

CHP AKYAZI’DAN MASKE DAĞITIMI SÜRÜYOR

ŞOFÖRLER ODASI MAZOT DESTEĞİNİ DAĞITMAYA BAŞLADI

ŞOFÖRLER ODASI MAZOT DESTEĞİNİ DAĞITMAYA BAŞLADI

ŞOFÖRLER ODASI MAZOT DESTEĞİNİ DAĞITMAYA BAŞLADI

PANDEMİ sürecinde çalışamayan ve ekonomik sıkıntı içinde kalan İl ve İlçelerde
Bu haber 2020-07-03 01:42:47 eklenmiş ve 127 kez görüntülenmiştir.

 

PANDEMİ sürecinde çalışamayan ve ekonomik sıkıntı içinde kalan İl ve İlçelerde J ve M plakalı Halk otobüslerine mazot desteği yapılması hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar gereği Sakarya Büyükşehir Belediyesi UKAME Başkanlığı tarafından gönderilen destek Akyazı Şoförler Odası Başkanlığı tarafından Akyazı’da çalışan J ve M plakalı halk otobüs sahiplerine verilmeye başlandı.

Akyazı Şoförler Odası Başkanı Hikmet Özgür ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Şoförler Odasında dağıtılmaya başlanan destek iki aşamalı olarak veriliyor. Akyazı Şoförler Odası yetkilileri Sakarya Büyükşehir Belediyemize bağlı UKAME tarafından Odamıza gönderilenmazot desteği yardım miktarı 1000 TL. dir. Temmuz ayı içinde 500 TL. si Ağustos ayı içinde de kalan 500 TL. sini Odamıza kayıtlı olan J ve M plakalı halk otobüsü sahipleri kullanabileceklerdir. Bugünkü dağıtımı J plakalı halk otobüslerimize yapıyoruz. Pazartesi günü de M plakalı Halk Otobüsleri sahiplerine yapılacaktır açıklaması yaptılar.

Akyazı Şoförler Odası Başkanı Hikmet Özgür ve Yönetim Kurulu üyeleri yardım nedeniyle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve Meclis Üyeleri ile UKAME yöneticilerine ve de destek konusunda önemli çalışmalar yapan ve katkı sağlayan Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 8SESOB) Başkanı Hasan Alişan’a teşekkür ettiler.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
02:04 - ARİFİYE MEZUNLARI YARINARİFİYE'DE BULUŞUYOR
Arifiye Köy Enstitüsü, Arifiye Öğretmen okulu, Arifiye Öğretmen Lisesi ve Arifiye Anadolu ...
01:44 - ŞOFÖRLER ODASI MAZOT DESTEĞİNİ DAĞITMAYA BAŞLADI
PANDEMİ sürecinde çalışamayan ve ekonomik sıkıntı içinde kalan İl ve İlçelerde ...
21:52 - BELEDİYE SATMAYA DEVAM : 5 TARLA VE 1 ARSA SATILIK
Belediye 5 adet Tarla.1 adet arsa içerisinde Ev satıyor...
21:48 - VALİ KALDIRIM ‘Sakarya’da güzel işleri hep birlikte ya
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) yönetiminin yaptığı...
22:56 - ACILI AİLELER 19 KASIM’I BEKLİYOR
Akyazı Kuzuluk Mahallesinde havuz faciası diye isimlendirilen ve 23.06.2017 günü yaşanan o...
00:02 - ŞADIRVAN HİZMETE HAZIR
Akyazı’nın olduğu kadar Marmara Bölgesinin de çok önemli camilerinden biri olan...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ