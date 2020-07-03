ŞOFÖRLER ODASI MAZOT DESTEĞİNİ DAĞITMAYA BAŞLADI

PANDEMİ sürecinde çalışamayan ve ekonomik sıkıntı içinde kalan İl ve İlçelerde

Bu haber 2020-07-03 01:42:47 eklenmiş ve 127 kez görüntülenmiştir.

PANDEMİ sürecinde çalışamayan ve ekonomik sıkıntı içinde kalan İl ve İlçelerde J ve M plakalı Halk otobüslerine mazot desteği yapılması hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar gereği Sakarya Büyükşehir Belediyesi UKAME Başkanlığı tarafından gönderilen destek Akyazı Şoförler Odası Başkanlığı tarafından Akyazı’da çalışan J ve M plakalı halk otobüs sahiplerine verilmeye başlandı.

Akyazı Şoförler Odası Başkanı Hikmet Özgür ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Şoförler Odasında dağıtılmaya başlanan destek iki aşamalı olarak veriliyor. Akyazı Şoförler Odası yetkilileri Sakarya Büyükşehir Belediyemize bağlı UKAME tarafından Odamıza gönderilenmazot desteği yardım miktarı 1000 TL. dir. Temmuz ayı içinde 500 TL. si Ağustos ayı içinde de kalan 500 TL. sini Odamıza kayıtlı olan J ve M plakalı halk otobüsü sahipleri kullanabileceklerdir. Bugünkü dağıtımı J plakalı halk otobüslerimize yapıyoruz. Pazartesi günü de M plakalı Halk Otobüsleri sahiplerine yapılacaktır açıklaması yaptılar.

Akyazı Şoförler Odası Başkanı Hikmet Özgür ve Yönetim Kurulu üyeleri yardım nedeniyle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve Meclis Üyeleri ile UKAME yöneticilerine ve de destek konusunda önemli çalışmalar yapan ve katkı sağlayan Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 8SESOB) Başkanı Hasan Alişan’a teşekkür ettiler.