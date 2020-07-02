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ECEVİT AKYAZI’YI ÇOK SEVDİ

CHP İl Başkanı seçildikten sonra İlçeleri gezmeye başlayan, İlçe teşkilatlarının yanı sıra
Bu haber 2020-07-02 21:55:00 eklenmiş ve 119 kez görüntülenmiştir.

 

CHP İl Başkanı seçildikten sonra İlçeleri gezmeye başlayan, İlçe teşkilatlarının yanı sıra vatandaşlarla da bir araya gelmeyi prensip hale getiren Ecevit Keleş bu defa Akyazı’nın önemli Mahallerinden biri olan Alaağaç Mahallesindeydi.

Halk tipi tavırları, sıcakkanlılığı ile kendini kısa sürede sevdirmeyi başaran CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, aynı meziyetlerini Alaağaçlılara da gösterince bir anda etrafını sardılar ve koyu bir sohbete daldılar.

Gittiği her yerde yakın ilgiyle karşılandığını söyleyen CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, İl genelinde sürdürmekte olduğu bu tür gezilere aralıksız devam edeceğini söylemeyi ihmal etmedi.

CHP İlçe Başkanı Ecevit Keleş’in Alaağaç Mahallesi ziyaretinde İl Başkan yardımcısı Oğuz Can Curoğlu, Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı ve eski İlçe Başkanlarından Mithat Baştan ile bazı Yönetim Kurulu üyeleri eşlik ettiler. Alaağaç Mahalle Muhtarı Zafer kaçan ile Karaçallık mahalle Muhtarı Ramazan Sayılıda misafirlerine ev sahipliği yaptılar.

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