Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA BÜYÜK PATLAMA 4 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA BÜYÜK PATLAMA 4 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

ARİFİYE MEZUNLARI YARINARİFİYE'DE BULUŞUYOR

ARİFİYE MEZUNLARI YARINARİFİYE'DE BULUŞUYOR

Akyazı Belediye Meclisi 7 Temmuz’da toplanıyor

Akyazı Belediye Meclisi 7 Temmuz’da toplanıyor

HALKBANK MÜDÜRÜ MOLLAOĞLU’NDAN SOYKAN’A ZİYARET

HALKBANK MÜDÜRÜ MOLLAOĞLU’NDAN SOYKAN’A ZİYARET

CHP AKYAZI’DAN MASKE DAĞITIMI SÜRÜYOR

CHP AKYAZI’DAN MASKE DAĞITIMI SÜRÜYOR

ŞOFÖRLER ODASI MAZOT DESTEĞİNİ DAĞITMAYA BAŞLADI

ŞOFÖRLER ODASI MAZOT DESTEĞİNİ DAĞITMAYA BAŞLADI

MUHTARLARDAN HASTA ZİYARETİ

Akyazı Muhtarlar Derneği eski Başkanı ve Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş,
Bu haber 2020-07-02 21:52:59 eklenmiş ve 136 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Muhtarlar Derneği eski Başkanı ve Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş, beraberinde Yeni Orman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş ve Topağaç Mahallesi eski Muhtarı Nizamettin Kaya olduğu halde geçirdiği kaza sonrası Akyazı Devlet Hastanesinde ameliyat olan ve bir müddet öncede taburcu edilerek evinde istirahate çekilen Kumköprü Mahallesi eski Muhtarı Adil Öz’ü evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Akyazı Muhtarlar Derneği eski Başkanı Bekir Durmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi “Geçirdiği trafik kazası sonrası ameliyat olan ve şu anda istirahat etmekte olan değerli bir Muhtar arkadaşımızı evinde ziyaret ettik ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Arkadaşımızı sağlık görmemiz bizleri sevindirdi ve mutlu etti”

Kumköprü Mahallesi eski Muhtarı Adil Öz’de Muhtar arkadaşlarının yaptığı ziyaretin kendisini s on derece mutlu ettiğini söyledi ve teşekkür etti.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
01:55 - HALKBANK MÜDÜRÜ MOLLAOĞLU’NDAN SOYKAN’A ZİYARET
Akyazı Halk Bankası Şube Müdürlüğüne atanan ve atandıktan sonra da Akyazı’ya gelerek...
21:54 - MUHTARLARDAN HASTA ZİYARETİ
Akyazı Muhtarlar Derneği eski Başkanı ve Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş,...
11:07 - DEKAN DİKMENDEN KAYMAKAMA ZİYARET
Bu yıl Akyazı’da eğitime başlayacak olan SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. ...
08:28 - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞIN’DAN ATSO’YA ZİYA
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr....
07:08 - YANKI 10 YAŞINA BASTI
Akyazılılar tarafından çok sevilen ve sayılan Özel Sakarya Tıp Merkezi Ortopedi Uzmanı...
13:49 - DOKTOR YAŞAR’IN DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİ
Dr. Yaşar Yılmaz Akyazı’nın yetiştirdiği başarılı ve cana yakınlığı, paraya pula önem verm...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ