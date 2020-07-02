MUHTARLARDAN HASTA ZİYARETİ

Akyazı Muhtarlar Derneği eski Başkanı ve Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş,

Bu haber 2020-07-02 21:52:59 eklenmiş ve 136 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Muhtarlar Derneği eski Başkanı ve Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş, beraberinde Yeni Orman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş ve Topağaç Mahallesi eski Muhtarı Nizamettin Kaya olduğu halde geçirdiği kaza sonrası Akyazı Devlet Hastanesinde ameliyat olan ve bir müddet öncede taburcu edilerek evinde istirahate çekilen Kumköprü Mahallesi eski Muhtarı Adil Öz’ü evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Akyazı Muhtarlar Derneği eski Başkanı Bekir Durmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi “Geçirdiği trafik kazası sonrası ameliyat olan ve şu anda istirahat etmekte olan değerli bir Muhtar arkadaşımızı evinde ziyaret ettik ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Arkadaşımızı sağlık görmemiz bizleri sevindirdi ve mutlu etti”

Kumköprü Mahallesi eski Muhtarı Adil Öz’de Muhtar arkadaşlarının yaptığı ziyaretin kendisini s on derece mutlu ettiğini söyledi ve teşekkür etti.