ACILI AİLELER 19 KASIM’I BEKLİYOR

Akyazı Kuzuluk Mahallesinde havuz faciası diye isimlendirilen ve 23.06.2017 günü yaşanan olayda

Bu haber 2020-06-30 22:46:03 eklenmiş ve 134 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kuzuluk Mahallesinde havuz faciası diye isimlendirilen ve 23.06.2017 günü yaşanan olayda yaşları 14 -17 arasında olan üç çocuk yüzmek için gittikleri agua park havuzunda elektrik kaçağına bağlı olarak akıma kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdi. Yine aynı olayda işletme sahibi ile oğlu da çocukları kurtarmak için girdikleri havuzda akıma kapılarak onlarda hayatlarını kaybetmişlerdi.

Havuz faciasının üzerinden 3 yıl geçti ve 4. yıla girildi. O günden bugüne acılar azalmadı, bilakis çoğaldıkça çoğaldı. Çocuklarını büyük bir ihmal sonucu kaybeden aileler gözlerini ve tüm dikkatlerini Sakarya Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmekte olan Mahkemenin 19 Kasım 2020 günü yapılacak olan duruşmaya çevirmiş durumdalar.

Acılı babalardan biri olan Sezer Yıldırımgeç, Mahkeme tarihimiz 28 Nisan 2020 olarak belirlenmişti. Ancak salgın hastalık nedeniyle belirlenen tarihte yapılamayan duruşma 19 Kasım 2020 günü yapılacak. Biz ikinci kez Mahkemeye sunulan Bilirkişi raporuna tekrar itiraz ettik. Bilirkişinin Sakarya Üniversitesinden değil, İstanbul Üniversitesinden talep edilmesi isteğimizi Mahkeme heyetine ilettik. Bakalım 19 Kasım günü yapılacak olan duruşmada bizim bu isteğimiz Mahkeme Heyeti tarafından uygun bulunup bulunmayacağını o gün göreceğiz. Çocuklarını kaybetmiş acılı aileler olarak bizim tek isteğimiz var o da suçluların belirlenmesi ve belirlenen suçluların cezalarını çekmeleridir. Bir ikinci isteğimizde adaletin tecelli etmesi için daha fazla beklememektir dedi ve acılı aileler olarak Adalete güvendiklerini, inandıklarını belirterek mahkeme bittiğinde verilecek olan karar inşallah acılarımızı azaltır mahiyette olur. Buna da hakkımız olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı.

Bilindiği gibi 23 Haziran 2017’de Akyazı Kuzuluk Mahallesinde bulunan ve işletmeciliği Mehmet Kaya ve oğlu Kadir Kaya tarafından yapılan agua parka yüzme amaçlı giden Gökay Yıldırımgeç, Davut Mert Kaliçve Nurullah Önlütürk isimli çocuklar havuza girdiklerinde kaçak elektrik bağlanan havuzda oluşan elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdi. Tesisin işletmesini yapmakta olan Mehmet Kaya ile oğlu Kadir Kaya’da çocukların yüzme bilmedikleri için boğulduklarını tahmin edip havuza girince onlarda akıma kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdi.