ŞADIRVAN HİZMETE HAZIR

Akyazı’nın olduğu kadar Marmara Bölgesinin de çok önemli camilerinden biri olan Gazi Süleyman Paşa Camii önünde bulunan şadırvan ve tuvalet yenisi yapılmak üzere Cami Derneği yönetimi tarafından Şubat 2020 ayı içinde yıkıldı. 4 aylık bir zaman içerisinde şadırvan ve tuvalet yenilendi ve halkın hizmetine sunulacak hale getirildi.
Akyazı Belediyesi ile müşterek bir çalışma içine giren Cami Derneği başkan ve yönetimi araya salgın hastalığında girmesine rağmen başlattığı inşaatı bitirmeyi ve insanların hizmetine sunulur hale getirmeyi başardı.
Cami Derneği yeni şadırvan ve tuvalet için 400 bin lira harcama yaptı. Dernek yönetimi bu konuda Akyazılı hayırseverlerin büyük desteğini gördü ve topladığı bağışlarla çalışmalarını kısa zamanda bitirmeyi başardı.
Akyazı Belediyesi de eski şadırvan ve tuvaletler yıkılınca getirttiği seyyar tuvaletle önemli bir sıkıntıyı giderdi. Ayrıca çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması yaparak yeni yapılanların daha güzel görünmesini sağlayan çalışmaları tamamladı.
Gazi Süleyman Paşa Cami Derneği Başkanı ve Yönetimi inşaatı başlattıkları günden bugüne kadar kendilerine maddi ve manevi bakımından destek veren Akyazılılara ve Belediye Başkanı Bilal Soykan’a teşekkür ederek vefa duygularını ifade etmeyi ihmal etmediler.