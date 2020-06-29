SÖZÜM SÖZ DEMİŞTİ VAATLERİNİ BİR BİR YERİNE GETİRİYOR

31 Mart 2019 günü yapılan seçimde Topağaç Mahalle Muhtarı seçilen, seçim önceki

Bu haber 2020-06-29 14:57:55 eklenmiş ve 90 kez görüntülenmiştir.

31 Mart 2019 günü yapılan seçimde TopağaçMahalle Muhtarı seçilen, seçim önceki hazırladığı afişlerde yer verdiği vaatlerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İsmail Başer, Muhtar seçildikten sonra seç im öncesi verdiği vaatlerini bir bir yerine getirmeye başlayınca tekrar tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

NELER VAAT ETTİ HANGİLERİNİ YAPTI

15 aylık Muhtar olan İsmail Başer’in vaatleri arasında olan ilk husus bütün Mahalle halkına yemek ikramında bulunmaktı. Seçilir seçilmez ilk iş olarak bu vaadini yerine getirdi ve bütün Mahalleyi bir araya toplayarak onlara izzet ikramda bulundu.

Muhtar Başer’in bir başka vaadi ise Mahalleye giriş ve çıkışların kontrol altına alınabilmesi için kamera sistemi yapma sözü idi. Göreve gelir gelmez bu sözünü tuttu ve Mahallesine 12 adet kamera yerleştirdi. Böylece Mahallesini daha güvenli bir hale getirdi.

Yine meralardan yararlanmakta olan Mahalle sakinlerinden diken ve çoban parası alınmayacak, Muhtarlık olarak ben karşılayacağım dedi ve bu sözünü de tuttu. Meraya şebeke suyu çekilecek dedi ve çekti. 80 yıldan beri Mahalleye hizmet veren ancak eskiyen ve bakıma muhtaç hale gelen su deposunda yaptırdığı çalışma ile tüm sorunları giderdi ve ortaya pırıl pırıl bir su deposu haline getirdi ve hizmet vermeyi başardı.

Belediye ile kurduğu iyi ilişkiler neticesinde Mahallesinde alt yapı sorunlarını çözdü ve üst yapı konusunda istediği hizmetleri almayı başardı.

Yine 15 aylık Muhtarlığı döneminde İsmail Başer vaatleri arasında olan futbol sahası ile kır düğün alanı ile ilgili ç alışmalarını başlattı ve Dinsiz deresinde yaptığı çalışma ile dere tamamen temizlendi ve şimdi de dere kenarına kamelyalar yapmaya hazırlanıyor.

Topağaç Mahalle Muhtarı Başer, vaat vermemesine rağmen 27 yıldan beri bir türlü yapılamayan cami işine el attı ve yeni bir cami yapmak için kollarını sıvadı ve hızlı bir şekilde de çalışmalarını başlattı. Cami konusu gündeme gelir gelmez yardım yapmak isteyenlerinde sayısı bir anda arttı ve temelin atılmasıyla birlikte hiçbir zorluk çekmeden cami inşaatını bitirmeyi hedefliyor.

Topağaç Mahallesinin başarılı muhtarı İsmail Başer, başlattığı çalışmalarında Mahalle sakinlerinin tam desteğini aldığını ifade ederek, onların desteği beni daha fazla çalışmaya itmektedir. Allah’ın izniyle hem vaatlerimi hem de vaadimde olmayın sonradan planladığım tüm hizmetleri el birliğiyle Mahalleme kazandıracağım. Çünkü benim Mahallem her şeyin en iyisine layıktır dedi ve çalışmalarında kendisine yardımcı olan ve isteklerini geri çevirmeyen Belediye Başkanı Bilal Soykan’a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Bilindiği gibi Akyazı Topağaç Mahallesi 1980 ihtilali sonrası hazırlanan Anayasaya HAYIR diyen ve kıyamete kadar fidan dik kampanyası ile bir sabah namazı sonrası eskiyen camiyi yıkıp bir ay içinde yerine mükemmel bir cami yapmayı başaran ve birlik ve beraberlik konusunda örnek gösterilebilecek bir Mahalle olarak da tanınıyor.