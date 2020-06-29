İYİ PARTİ KEREM DURMUŞ'A TESLİM

İYİ Parti Akyazı İlçe Teşkilatı, ikinci olağan kongresini teşkilat binasında yaptı.

Bu haber 2020-06-29 14:43:21 eklenmiş ve 109 kez görüntülenmiştir.

İYİ Parti Akyazı İlçe Teşkilatı, ikinci olağan kongresini teşkilat binasında yaptı. Tek listeyle gidilen Kongrede Kerem Durmuş İYİ Parti Akyazı ilçe başkanı seçildi.

İYİ Parti Akyazı İlçe kongresi teşkilat binasında yapıldı. İl Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Esmeroğlu tarafından yönetilen kongre saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı. Daha sonra hazırlanan Yönetim Kurulu raporu ve Gelir Gider hesap raporu ile tahmini bütçe okundu ve ayrı ayrı oylanan raporlar hazırlandığı şekilleri ile kabul edildi. Divan Başkanı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kongreye gönderdiği telgrafı okutuldu ve telgrafın okunmasından sonra Genel Başkan Akşener Genel Kurula katılan partilileri tarafından büyük alkış aldı. Gözler İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ı aradı amaDikbayır Partisinin grup başkan vekili Lütfi Türkan’la birlikte düzenlenen bir toplantıya katılmak için İzmit’te olduğu öğrenildi.

Kürsüye gelen kurucu Başkan Servet Top, sağlık sorunları nedeniyle tekrar aday olmadığını söyledi ve Partimizi emin elleri bırakıyorum dedi ve görev yaptığı süre içinde kendisine destek veren Partililere teşekkür etti ve helallik aldı.

Daha sonra kürsüye gelen İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan Partilerinin hızla yükselişe geçtiğine dikkat çekti ve hedefimiz yapılacak olan ilk genel seçimde iktidara yürümektir dedi. Bugün Akyazı kongremizle 14. İlçe kongremizi de tamamlamış durumdayız. Önümüzdeki günlerde Arifiye ve Taraklı İlçe Kongremizi de yapıp İl kongresine hazırlanmaya başlayacağız diyen İYİ Parti İl Başkanı Kılıçaslan katılım gösteren misafirlere ve Partililerine teşekkür etti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından seçime geçildi. Yargı gözetiminde gerçekleşen seçime tek listeyle giren Kerem Durmuş İYİ Partinin yeni Akyazı İlçe Başkanı oldu.

Yapılan seçimlerde Başkanı Kerem Durmuş Akyazı İyi Parti İlçe seçilirken Ayşen Aşar, Nermin Gül,Sevgi Badem,Kübra Uluköylü,Berrak Sezen,Fatih Çakmak,Ergün Koç,Nuri Cimşit, Cem Çalıkoğlu,Murat Aydın,Mustafa Demir,Erkan Eker,Mesut Çelik,SayitUluköylü,Önder Şimşir,Burhan Şeker,Emre Yümsel,İdris Çalış,Orhan Yılmaz,Soner Ulukan,Mehmet Yılmaz Yönetim Kurulu asil üyeliklerine, Vildan Kahveci, Hilal Durmuş, Hasan Yolcu, Sezgin Yakut, Seyithan Güzel, Avni Dağ, Fatih Özkal, Uğur Akbulut, Hasan Durmuş, Mesut Hekimoğlu’nun da Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine seçildikleri açıklandı.

Gerçekleşen İYİ Parti Akyazı İlçe Kongresine İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, İl 2. Başkanı Gökhan Kaçar ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, İYİ Partiden bazı İlçe başkanları, CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı ile Partililer katıldı.