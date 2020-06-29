İNŞAATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDEN AKYAZILI TOPRAĞA VERİLDİ

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Akyazı İnönü Mahallesinde ikamet etmekte olan 25 yaşındaki Resul Arslan çalışmak
Bu haber 2020-06-29 14:27:01 eklenmiş ve 105 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İnönü Mahallesinde ikamet etmekte olan 25 yaşındaki Resul Arslan için gittiği Kocaeli’nin Gebze ilçesinde inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

İnşaatın çatı katından düşerek ağır yaralanan talihsiz Akyazılı genç Resul Aslan, olay mahalline çağrılan 112 Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalenin yapılmasından sonra hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz genç hayatını kaybetti.

İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Resul Aslan’ın cenazesi Akyazı İnönü Mahallesi 7139 numaralı sokakta bulunan evine getirildi. Burada helallik alındıktan ve namazı kılındıktan sonra Süt Fabrikası yanındaki aile mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi. Resul Aslan’ın çalışmak için gittiği Gebze’de inşaattan düşerek hayatını kaybetmesi Akyazı’da derin üzüntü yarattı.

 

 
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