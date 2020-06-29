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AKYAZILI ÜLKÜCÜLER KAN BAĞIŞI YAPTI

Akyazılı Ülkücüler “Kızılay’a kanımız, Vatanımıza canımız feda” sloganı ile başlattıkları
Bu haber 2020-06-29 14:24:05 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazılı Ülkücüler “Kızılay’a kanımız, V atanımıza canımız feda” sloganı ile başlattıkları kampanya çerçevesinde Kızılay’ın mobil kan alma aracına giderek 10 ünite kan bağışında bulundular. Ülkücüler adına açıklama Ocak Başkanı Murat Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, kan bağışı yapmak suretiyle şifa bekleyen hastalarımıza bir nebze katkı sağlamak istedik. Uzun süreli bu kampanya çerçevesinde biz Ülkücüler kan bağışı yapmaya devam edeceğiz dedi.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’da yaptığı açıklamada Akyazılı Ülkücülerin başlattığı bu örnek kampanya bizi duygulandırdı. Bağış yapan kardeşlerimize şahsım ve Kızılay adına teşekkür ediyorum dedi ve Cuma günü Akyazılıların toplamda 70 ünite kan bağışında bulunduklarını da açıklamasına ekledi.

 

 

 

 
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