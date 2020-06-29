Atık giysi merkezini böyle boşalttılar

Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Akyazı ilçe merkezinde bulunan Atık getirme merkezi Suriyeli Çocuklar tarafından böyle boşaltıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında ülke genelinde başlatılan kampanya ile tük il ve ilçelere Atık getirme merkezleri kuruldu.Burada toplanan atıklar hijyenik ortamda temizlendikten sonra değerlendirilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amaçlanmıştı.
Bu kapsamda Akyazı ilçe merkezi Ada Caddesi Gazi Süleyman Paşa Camii karşısında çarşı içi girişine konuşlandırılan Atık getirme merkezine gelen yaşları 10 15 arasındaki 2 Suriye uyruklu Kız çocuğu bir birlerinin üzerine çıkaraak atık atma haznesinden içeri girerek atık merkezindeki giyim eşyalarını dışarıya çıkardıktan sonra poşetlere koyarak Atık getirme merkezinde uzaklaştılar