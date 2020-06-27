Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KART 54 VE SERBEST KART SAHİPLERİ DİKKAT KARTLARINIZ GEÇERSİZ OLUYOR

KART 54 VE SERBEST KART SAHİPLERİ DİKKAT KARTLARINIZ GEÇERSİZ OLUYOR

KIZILAY'DAN BAŞKANLARA PLAKET

KIZILAY'DAN BAŞKANLARA PLAKET

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞIN’DAN ATSO’YA ZİYARET

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞIN’DAN ATSO’YA ZİYARET

AHMET AMCADAN TSK’YA ANLAMLI YARDIM

AHMET AMCADAN TSK’YA ANLAMLI YARDIM

Ambulans çağırın dedi yere yığıldı

Ambulans çağırın dedi yere yığıldı

YANKI 10 YAŞINA BASTI

YANKI 10 YAŞINA BASTI

KART 54 VE SERBEST KART SAHİPLERİ DİKKAT KARTLARINIZ GEÇERSİZ OLUYOR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 29 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren Özel Halk otobüslerinde uygulanmakta
Bu haber 2020-06-27 07:44:06 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 29 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren Özel Halk otobüslerinde uygulanmakta olan kart 54 ve serbest seyahat kartların geçersiz olduğunu açıkladı.

 Özel Halk Otobüsleri Durak Yönetimi, Özel Halk Otobüsleri ile ilgili kararını otobüslere yapıştırılan yazısıyla duyurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni açıklama KART 54 VE SERBEST KARTLAR GEÇERSİZ Durak yönetimi tarafından yapılan o açıklamada, “Sayın yolcularımızın dikkatine 29 Haziran itibariyle araçlarımızda elektronik Kart 54 kartlarıyla binişler olmayacak olup nakit binişler geçerli olacaktır. Denildi.

 29 Haziran Pazartesi gününden itibaren Serbest kartlar geçersizdir. Denilen açıklamada “Şoför arkadaşlarla tartışılmaması rica olunur” ifadelerine yer verildi. Yetkililer tarafından bu kararın ilçe Halk Otobüslerinde geçerli olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
07:46 - KART 54 VE SERBEST KART SAHİPLERİ DİKKAT KARTLARINIZ GE
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 29 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren Özel Halk otobüs...
07:23 - KIZILAY'DAN BAŞKANLARA PLAKET
Akyazı Kızılay için çok önemli b ir İlçe. Çünkü Kızılay Sakarya genelinde kan toplarken...
07:30 - AHMET AMCADAN TSK’YA ANLAMLI YARDIM
Akyazı Altındere Mahallesinde kamet eden Tük Slahlı Kuvvetler güçlendirme vakfına maddi ba...
13:53 - Akyazı’da Ağaca,Kuzulukta trafoya yıldırım düştü
Akyazı İnönü Mahallesinde ağaca Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde de elektrik trafosuna ...
00:14 - SASKİ TAM KADRO AKYAZI’DA SORUN DİNLEDİ
Sakarya Büyükşehir belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon idaresi (SASKİ) Genel Müdürü İlya...
21:12 - KIZILAY GENEL SEKRETERİ AKYAZI’DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can beraberinde Kızılay Sakarya Şube Başkanı Nur Gülş...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ