KART 54 VE SERBEST KART SAHİPLERİ DİKKAT KARTLARINIZ GEÇERSİZ OLUYOR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 29 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren Özel Halk otobüslerinde uygulanmakta

Bu haber 2020-06-27 07:44:06 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 29 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren Özel Halk otobüslerinde uygulanmakta olan kart 54 ve serbest seyahat kartların geçersiz olduğunu açıkladı.

Özel Halk Otobüsleri Durak Yönetimi, Özel Halk Otobüsleri ile ilgili kararını otobüslere yapıştırılan yazısıyla duyurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni açıklama KART 54 VE SERBEST KARTLAR GEÇERSİZ Durak yönetimi tarafından yapılan o açıklamada, “Sayın yolcularımızın dikkatine 29 Haziran itibariyle araçlarımızda elektronik Kart 54 kartlarıyla binişler olmayacak olup nakit binişler geçerli olacaktır. Denildi.

29 Haziran Pazartesi gününden itibaren Serbest kartlar geçersizdir. Denilen açıklamada “Şoför arkadaşlarla tartışılmaması rica olunur” ifadelerine yer verildi. Yetkililer tarafından bu kararın ilçe Halk Otobüslerinde geçerli olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.