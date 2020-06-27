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KIZILAY'DAN BAŞKANLARA PLAKET

Akyazı Kızılay için çok önemli b ir İlçe. Çünkü Kızılay Sakarya genelinde kan toplarken
Bu haber 2020-06-27 07:19:19 eklenmiş ve 109 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kızılay için çok önemli b ir İlçe. Çünkü Kızılay Sakarya genelinde kan toplarken en fazla bağışı Akyazı’dan temin ediyor ve o nedenle Kızılay yetkilileri Akyazı için “bizim kalemiz” diyor başka bir şey demiyor.

Kızılay’ın her kan bağışı için Akyazı’ya geldiğinde elinin boş dönmemesi elbette ki Kızılay Akyazı temsilcisi ve Belediye Meclis Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu ile Belediye Başkanı ve yardımcılarının verdikleri katkılardan kaynaklanıyor.

Bunun bilincinde olan Kızılay Kan bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ali Suveren beraberinde kan bağışçısı kazanım uzmanı İlke Dölek ve Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu olduğu halde Akyazı Belediyesine gitti ve Belediye Başkanı Bilal Soykan, Başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ile Ali Özer’e kendilerine sağlanan kolaylıklar ve verilen destekler için birer teşekkür plaketi takdim etti.

Plaket takdiminde konuşan kan bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ali Suveren gerçek Akyazı bizim kalemizdir. Gerek genel ve gerekse yerel yöneticilerimizin bağış konusunda bize sağladıkları katkıları asla unutmayacağız. Kendilerine teşekkür ediyorum ve hazırlamış olduğumuz  plaketlerimizi de takdim ediyorum dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da kan bağışlamanın güzelliklerinden bahsetti ve hayat kurtarmak için bağışlanan kanların ne kadar kutsal olduğunu söyledi ve Kızılay yetkililerine hem ziyaretleri için hem de verdikleri plaketleri için teşekkür etti.

 
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