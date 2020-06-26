SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞIN’DAN ATSO’YA ZİYARET

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yurdanur DİKMEN

Bu haber 2020-06-26 08:26:22 eklenmiş ve 70 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yurdanur DİKMEN ve Fakülte Sekreteri Sertaç KOÇ Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi Bayraktar’a iadeyi ziyarette bulundu.

Başkan Bayraktar’’ İlçemize Fakültenin getirilmesi için çok büyük mücadele ettik, girişimlerde bulunduk ve nihayetinde Fakültemizi Akyazı’ya kazandırdık. Yeni Eğitim ve Öğretim yılında hizmete gireceğinden dolayı da memnuniyetimi ifade ederim’’dedi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yurdanur DİKMEN’’ Yeni Eğitim ve Öğretim yılında mevcuttaki Öğrenci kapasitemizi arttırdığını Sağlık Bilimleri Fakültesi ( Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi) bölümlerine 130 kontenjan ve Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu (Sağlık Kurumları İşletmecili, Sağlık Turizmi İşletmeciliği, Tıbbi Laboratuar, Acil ve İlk Yardım, Fizyoterapi) bölümlerine toplam 250 kontenjan açmayı hedeflediklerini ifade ettiler.

ATSO Başkanı Z.Şinasi BAYRAKTAR Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yurdanur DİKMEN’e ve Fakülte Sekreteri Sertaç KOÇ ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.