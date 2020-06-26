AMCADAN TSK’YA ANLAMLI YARDIM

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Akyazı Altındere Mahallesinde kamet eden Tük Slahlı Kuvvetler güçlendirme vakfına maddi bağışta
Bu haber 2020-06-26 07:27:37 eklenmiş ve 116 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Altındere Mahallesinde kamet eden Tük Slahlı Kuvvetler güçlendirme vakfına maddi bağışta bulunan Ahmet Sarıhan’aTSK Yetkller tarafından altın madalya ve berat takdim edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirme vakfına maddi yardımda bulunmuştu. Akyazı Altındere TSK Güçlendirme vakfı İstanbul bölge temsilcisi Orgeneral Ferhan Özgen,TSK Güçlendirme vakfı Akyazı temsilcisi Salim Bilgiç ve emekli eğitimci Salim Yarar’dan oluşan heyet bu gün Akyazı kaymakamlığına gelerek ilçe kaymakamı Yakup Güney ile görüşerek vakfa bağışta bulunan Altındere Mahallesinde ikamet eden Ahmet Sarıhan ile görüşmek istediklerini bildirdiler.Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve TSK Güçlendirme vakfı temsilcileri bağışçı Ahmet Sarıhan için Altındere Mahallesine gittiler. Burada İlçe kaymakamı Yakup Güney Vakıf İstanbul bölge temsilcisi emekli Orgeneral Ferhan Özgen,TSK Güçlendirme vakfı Akyazı temsilcisi Salim Bilgiç TSK güçlendirme vakfına yardımda bulunan Ahmet Saıhan’a teşekkür ederken altın madalya ve teşekkür beratı takdim edildi.

 

 
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