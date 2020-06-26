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Ambulans çağırın dedi yere yığıldı

Akyazı Kapalı Spor salonu önünde fenalık geçiren genç yoldan geçenlerden yardın istedi.
Bu haber 2020-06-26 07:08:47 eklenmiş ve 67 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kapalı Spor salonu önünde fenalık geçiren genç yoldan geçenlerden yardın istedi. Fenalık geçiren genç bana Ambulans çağırın dedi.

Edinilen bilgilere göre Akyazı Hastane Mahallesi Kapalı Spor salonu Otoparkında fenalık geçiren bir genç çevredeki vatandaşlardan yardım istedikten sonra yere yığılırken kendisi için Ambulans çağrılmasını istedi. Çevredeki vatandaşlar yere yığılan gence müdahale dereken Ambulansada haber verdiler.

Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yerde yatan gence ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine keldırdılar.

 
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