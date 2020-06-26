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YANKI 10 YAŞINA BASTI

Akyazılılar tarafından çok sevilen ve sayılan Özel Sakarya Tıp Merkezi Ortopedi Uzmanı
Bu haber 2020-06-26 07:07:26 eklenmiş ve 80 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazılılar tarafından çok sevilen ve sayılan Özel Sakarya Tıp Merkezi Ortopedi Uzmanı Dr. Cabbar Yılmaz ile Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz’ın yakışıklı çocukları Yankı 10 yaşına basmanın mutluluğunu ailesi birlikte yaşadı.

Yankı yaş günü nedeniyle annesi Gülşah tarafından pastasının üzerine konulan mumları söndürdükten sonra pastayı keserken yaşadığı mutluluk görülmeye değer güzellikteydi.

Sade bir şekilde yaş gününü kutlayan Yankı, 10 yaşıma bastım çok sevinçliyim. Yaş günüm nedeniyle ailemin bana gösterdiği yakın ilgi ise sevincimi ve mutluluğumu pekiştirdi. Hepsine teşekkür ediyorum.  Vatanıma-Milletime yararlı, Annemin ve Babamın istediği gibi bir evlat olmaya özen göstereceğime şimdiden söz veriyorum dedi.

İlçe Sağlık Müdürü olan annesi Dr. Gülşah Yılmaz’ın oğlu Yankı’nın doğum günü nedeniyle sosyal medya hesabından “ Sana baktığımda hala 10 günlük halinde kucağımdasın, canımdasın, canımsın, mis kokanım en iyi arkadaşımsın. Ömrüm ömrüne feda olsun” şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekiciydi.
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